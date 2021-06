Patson Daka bestätigt Wechsel zu Leicester City

Zahlreiche namhafte Klubs sollen um ihn gebuhlt haben, das Rennen um Patson Daka haben nun die Foxes gemacht.

Red Bull Salzburgs begehrtes Sturmjuwel Patson Daka hat seinen Wechsel zum FA-Cup-Sieger Leicester City verkündet. In der Kronen Zeitung sagte der 22-Jährige: "Ich werde nach England gehen und zu Leicester City wechseln." Die Vereine haben den Transfer indes noch nicht offiziell bestätigt.

Noch steht der Nationalspieler Sambias (22 Einsätze, 7 Tore) in Salzburg bis 2024 unter Vertrag. Als Ablöse für ihn sind mehr als 30 Millionen Euro im Gespräch. Damit wäre er Red Bulls teuerster Abgang. "Ich hatte hier eine tolle Zeit, Salzburg ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich werde auch immer wieder gerne hierherkommen, aber die Premier League war immer mein ganz großer Traum", so Daka weiter.

Auch Chelsea, Liverpool und Leipzig wollten Patson Daka

Er gilt als herausragendes Talent, mehrere namhafte Klubs sollen sich zuletzt um ihn bemüht haben. Darunter waren laut Sky auch RB Leipzig und Leicesters Premier-League-Rivalen FC Chelsea und FC Liverpool.

Daka erzielte vergangene Saison in 42 Pflichtspielen 34 Tore und lieferte 12 Vorlagen. In der österreichischen Bundesliga traf er in 28 Partien 27-mal - ein Treffer alle 72 Minuten.

Dakas Berater Frederic Kanoute hatte einen Wechsel seines Schützlings bereits im April angekündigt: "Ich denke, es ist Zeit für eine neue Herausforderung am Ende der Saison. Wir alle glauben, dass es Zeit für ihn ist, weiterzuziehen."