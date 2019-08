RB Leipzig angeblich mit Roma-Stürmer Patrik Schick einig

Angreifer Patrik Schick hat sich angeblich mit RB Leipzig auf einen Transfer geeinigt. Erst 2017 wechselte er für rund 42 Millionen Euro zur AS Rom.

Der tschechische Nationalspieler Patrik Schick steht laut italienischer Medien offenbar vor einem Wechsel zum Bundesligisten . Der Offensivspieler hat noch bis 2022 Vertrag beim , soll sich aber mit den Leipzigern bereits geeinigt haben.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Schick erzielte in den letzten zwei Spielzeiten in 58 Partien acht Tore, konnte laut Corriere dello Sport die Verantwortlichen beim AS Rom aber nicht vollends überzeugen. Angeblich wollen sich die Römer von dem 23-Jährigen trennen, um den kroatischen Stürmer Nikola Kalinic ( ) zu verpflichten.

Schicks Ex-Klub Genua hält ebenfalls noch Transferrechte an dem Spieler. Rom hatte im August 2017 die Klub-Rekordsumme von 42 Millionen Euro für den Tschechen bezahlt.

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich am Mittwoch zurückhaltend zur Personalie. "Das Transferfenster ist bis Montag offen. Man schaut sich immer um, aber ich habe ihn vor der Tür nicht gesehen", sagte der 32-Jährige, der jedoch keinen akuten Bedarf im Sturm sieht. "Kadernot habe ich keine", sagte er mit Verweis auf seine Stürmer Yussuf Poulsen und Timo Werner. Weiterhin gab Nagelsmann an, Schick in seiner Zeit als Trainer der TSG Hoffenheim gerne verpflichtet hätte.