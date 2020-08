Patrice Evra feiert Comeback in der elften englischen Liga

Der ehemalige französische Nationalspieler Patrice Evra hat am Samstag sein Comeback im Amateurfußball gegeben. In der Middlesex County League, der elften englischen Spielklasse, ist der 39-Jährige für den Brentham FC aufgelaufen.

Ein Video zeigt den einstigen Linksverteidiger dabei, wie er sich als Linksaußen versucht. Nach der Begegnung, in der sich Brentham mit 2:3 gegen North Greenford United geschlagen geben musste, schrieb Evra auf Twitter: "Danke, dass Ihr mich bei Euch habt spielen lassen, Jungs!"

Evra hatte im Juli letzten Jahres sein Karriereende bekanntgegeben, nachdem sein Vertrag bei nicht verlängert wurde. Dabei kündigte der ehemalige Abwehrspieler auch an, künftig eine Laufbahn als Trainer einschlagen zu wollen.

Thanks for letting me playing with you guys .. such a good day , don’t worry Giggsy I honored your number the best I could 😉 https://t.co/ivADOujJTn