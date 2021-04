"Er zeigte mir ein Playboy-Heft": Als sich Pato bei Milan zwischen Team Ronaldo und Team Kaka entscheiden musste

Als junges Supertalent kam Alexandre Pato einst zu Milan. Dort musste er sich zwischen den Gruppen zweier Landsmänner entscheiden.

HINTERGRUND

Zarte 17 Jahre war Alexandre Pato alt, als er im Sommer 2007 mit großen Vorschusslorbeeren zur AC Milan kam. 24 Millionen Euro hatten die Italiener an Internacional Porto Alegre überwiesen - immerhin galt Pato als eines der größten Talente, das es auf der Welt seinerzeit gab.

Und neben Milans Glanz entschied sich Pato vielleicht auch deshalb für die Rossoneri, weil er dort auf einige brasilianische Landsmänner traf. Cafu war dort, Serginho, auch Emerson. Allen voran aber zwei der besten Kicker, die Brasilien je hervorgebracht hat: Kaka und Ronaldo.

So ähnlich gut deren fußballerische Veranlagung war, so unterschiedlich waren ihre Charaktere außerhalb des grünen Rasens. Auf der einen Seite Ronaldo, der Lebemann, der beim Feiern auch gerne mal über die Stränge schlug. Auf der anderen Seite Kaka, der tiefgläubige, seriöse und zurückhaltende Typ, der sich aus Partys nicht allzu viel machte.

Pato: Lieber Team Ronaldo oder Team Kaka?

"Als ich zu Milan kam, traf ich dort auf viele großartige Spieler", erinnerte sich Pato einst bei Fox Sport Italien. "In der Kabine wurde ich zwischen Paolo Maldini und Ronaldo gesetzt. Letzterer zeigte mir ein Playboy-Heft und fragte mich, ob ich Teil seiner Gruppe sein wolle. Oder ob ich lieber Teil von Kakas Gruppe sein wolle, der ein paar Kirchen-Utensilien in der Kabine hatte."

Für welche Gruppe sich Pato letztlich entschied oder ob er sich überhaupt entscheiden musste, ist nicht überliefert. Sehr wohl bekannt ist aber, dass seine Zeit bei Milan mit einem Tor gegen Napoli beim Serie-A-Debüt zwar famos startete und er in den ersten dreieinhalb Jahren regelmäßig traf. Die riesigen Erwartungen erfüllte er aber auch in jenen guten Spielzeiten nicht, seit 2011 warfen ihn Verletzungen dann so weit zurück, dass er kaum noch spielte.

Alexandre Pato spielt inzwischen in der MLS

Anfang 2013 zog es den 27-maligen Nationalspieler dann zurück in die Heimat zu Corinthians, es folgten Engagements bei vier weiteren Klubs, bei Chelsea, Villarreal, in China bei Tianjin Tianhai und beim FC Sao Paulo kurzzeitig noch einmal gemeinsam mit Kaka. Seit Februar steht der inzwischen 31-Jährige nun bei Orlando City in der MLS unter Vertrag, hat bislang ein Pflichtspiel für den Klub absolviert.

Die Worte Ronaldos bei seiner Ankunft in Mailand wird Pato vermutlich sein ganzes Leben lang im Kopf haben.