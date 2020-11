Ex-Juventus-Spieler Pasquale Bruno schießt gegen Cristiano Ronaldo: "Er hat keinen Respekt"

Pasquale Bruno ärgert sich über die geringen Italienisch-Kenntnisse von Cristiano Ronaldo, für den Ex-Juventus-Spieler ein Zeichen fehlenden Respekts.

Der ehemalige Spieler von , Pasquale Bruno, hat im italienischen Fernsehen gegen Cristiano Ronaldo geschossen. "Er ist ignorant. Er lebt nun seit zwei Jahren in und hat die Sprache noch nicht gelernt. Er benutzt Spanisch, um sich auszudrücken", ärgerte sich der 58-Jährige bei Mediaset Italia.

Die fehlenden Italienisch-Kenntnisse sind für den ehemaligen Außenverteidiger ein Zeichen fehlender Wertschätzung: "Er hat keinen Respekt vor seinen Teamkollegen oder Italienern im Allgemeinen", so Bruno, der zwischen 1987 und 1990 selbst für den italienischen Rekordmeister auf dem Platz gestanden hatte.

Coronavirus: Ronaldo erst nach 19 Tagen negativ getestet

Eine Coronavirus-Infektion hatte Ronaldo in den letzten Wochen außer Gefecht gesetzt, 19 Tage musste der 35-Jährige in häuslicher Quarantäne verbringen. Erst am Wochenende war er gegen Spezia Calcio (4:1) in den Kader zurückgekehrt und erzielte gegen den Aufsteiger gleich zwei Tore.

In der gegen Ferencvaros Budapest (4:1) spielte Ronaldo am Mittwoch bereits über die komplette Distanz und lieferte die Vorlage zum 2:0 durch Alvaro Morata. Am kommenden Sonntag (12.30 Uhr im LIVE-TICKER) ist Juventus in der gegen gefordert.