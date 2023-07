Party auf Ibiza: Manchester Citys Erling Haaland zeigt sich mit Kroatien-Fan Ivana Knoll

Erling Haaland genießt die Sommerpause - und traf nun auf Ibiza auf einen der bekanntesten Fans Kroatiens, während er in einem Beachclub feierte.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland von Manchester City ist am Freitag mit Kroatiens bekanntestem Fan Ivana Knoll, der ehemaligen Miss Kroatien, auf Ibiza gesehen worden. Knoll selbst postete ein Foto des Treffens im Beachclub Playa Soleil.

DER POST ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Haaland, in einem Zweiteiler in City-Hellblau, posierte mit Knoll, die das Foto dann ihren 3,3 Millionen Follower auf Instagram zeigte. Für den Norweger war es schon der zweite Trip auf die Balearen-Insel, denn nach dem Triumph in der Champions League Anfang Juni verbrachte er mit seinen City-Teamkollegen zwölf wilde Stunden auf Ibiza.

DIE NEWS IN BILDERN:

knolldoll

(C)Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Der Stürmer hat noch einige Tage frei, bevor es zum Trainingsauftakt zurück nach Manchester geht. Dann steht für ihn und sein Team eine Testspielreise nach Japan und Südkorea an, wo der Triple-Sieger unter anderem auf Bayern München und Atlético Madrid trifft.