Bericht: Parma Calcio zeigt Interesse an Kevin-Prince Boateng

Parma Calcio buhlt wohl um einen prominenten Neuzugang. Kevin-Prince Boateng soll auf der Wunschliste des Serie-A-Klubs stehen.

Der italienische Erstligist Parma Calcio hat wohl ein Auge auf den langjährigen Bundesligaprofi Kevin-Prince Boateng geworfen. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Dem Bericht zufolge ist der gebürtige Berliner nach seiner halbjährigen Leihe zum bei seinem Stammverein nicht länger gefragt. Erst im Sommer 2018 war er von nach Sassuolo gewechselt.

Parma wäre die elfte Profistation von Kevin-Prince Boateng

In seinen sechs Monaten in Barcelona konnte der variabel einsetzbare Offensivspieler nicht wirklich überzeugen. Als Ersatzmann für Luiz Suarez kam er auf lediglich vier Einsätze im Trikot der Blaugrana und blieb dabei ohne Tor.

Seit 2005 im Profifußball unterwegs, lief der 15-malige ghanaische Nationalspieler in seiner Karriere bereits für zehn verschiedene Vereine in , , und auf. Zuletzt wurde Boateng auch mit einem Wechsel zu Besiktas in die Türkei in Verbindung gebracht.