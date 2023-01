Paris Saint-Germain könnte bald nicht mehr im Parc des Princes spielen. Grund ist ein Streit mit der Bürgermeisterin.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain könnte den Parc des Princes nach einem Streit mit der Bürgermeisterin von Paris über einen möglichen Kauf des Stadions verlassen. Obwohl der Verein seit seiner Gründung in diesem Stadion spielt und in letzter Zeit viel Geld in die Verbesserung seiner Einrichtungen investiert hat, sieht es so aus, als ob PSG auf der Suche nach einer neuen Heimat ist.

WAS WURDE GESAGT? Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris, bestätigte, dass der Parc des Princes, der sich im Besitz der Stadt Paris befindet, nicht zum Verkauf steht. Das habe die Beziehung zu PSG belastet.

"Wir haben eine sehr klare Position. Der Parc des Princes steht nicht zum Verkauf, und er wird auch nicht verkauft. Dies ist eine feste und endgültige Position. Er ist ein außergewöhnliches Erbe für die Pariser", sagte Hidalgo der Tageszeitung Le Parisien.

Ein Sprecher von PSG antwortete daraufhin: "Es ist überraschend und enttäuschend zu hören, dass die Bürgermeisterin von Paris eine Position vertritt, die PSG, unsere Fans und die Gemeinden vom Parc des Princes wegdrängen wird, während gleichzeitig - und das ist bemerkenswert - die Steuerzahler mit zig Millionen Euro belastet werden, um die Struktur des Bauwerks zu erhalten, das nun 50 Jahre alt und renovierungsbedürftig ist."

"Es ist bedauerlich, dass die Bürgermeisterin nun plötzlich die Verkaufsgespräche, die wir seit langem geführt haben, endgültig abbricht, so dass der Verein nun leider gezwungen ist, alternative Optionen für unsere Heimstätte vorzuschlagen, was nicht das Ergebnis ist, das sich der Verein oder unsere Fans erhofft haben", so der PSG-Sprecher weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG hat bereits rund 85 Millionen Euro in die Modernisierung des Stadions investiert und wäre dem Bericht zufolge bereit, weitere 500 Millionen Euro in die Verbesserung und Renovierung zu investieren. Der schwerreiche Klub, der Qatar Sports Investments gehört, verfügt zweifellos über die Mittel, ein eigenes Stadionbauprojekt zu finanzieren.

WIE GEHT ES WEITER? Kurzfristig wird die Mannschaft von PSG-Trainer Christophe Galtier natürlich weiter im Prinzenpark auflaufen. Das nächste Heimspiel steht dort am 29. Januar gegen St. Reims an.