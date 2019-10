Paris Saint-Germain: Marco Verratti dachte über Transfer zum FC Barcelona nach

Wenige Monate vor seiner letzten Verlängerung in Paris beschäftigte sich Marco Verratti nach eigenen Angaben intensiv mit einem Wechsel zu Barca.

Mittelfeldstar Marco Verratti von Ligue-1-Meister hat verraten, dass er vor drei Jahren über einen Transfer zum nachdachte. Damals sei er in Paris nicht mehr zufrieden gewesen, weil Absprachen nicht eingehalten worden sein. Das sagte Verratti gegenüber der L'Equipe und RMC Sport.

Erlebe die Ligue 1 live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der italienische Nationalspieler meinte zur Offerte aus Barcelona im Jahr 2016: „Es stimmt, dass mir damals etwas anderes versprochen wurde. Und ich glaube, dass es nur normal war, dass ich darüber für eine Weile nachgedacht habe.“

PSG: Marco Verratti steht bis 2021 unter Vertrag

Gerüchte um ein Interesse Barcas an Verratti kursieren in der Tat immer wieder, zu einem Transfer kam es aber nie. Zuletzt hieß es vor eineinhalb Jahren, sein Berater Mino Raiola habe im Januartransferfenster 2018 versucht, den italienischen Nationalspieler (35 Einsätze für die Squadra Azzurra) in Paris unterzubringen.

Verratti spielt mittlerweile seit sieben Jahren für PSG. Er kam 2012 als Teenager für zwölf Millionen Euro Ablöse von Delfino Pescara und gewann seitdem unter anderem sechs Meisterschaften und fünfmal den französischen Pokal.

Sein Vertrag an der Seine läuft nach einer Verlängerung im August 2016 noch bis 2021. PSG will den Vertrag verlängern und lockt angeblich mit einem hohen Gehalt und dem Kapitänsamt.