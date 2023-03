Paris Saint-Germain: Erling Haaland von Manchester City wohl auf dem Radar

Paris Saint-Germain will endlich einmal die Champions League gewinnen - und dafür Erling Haaland von Manchester City holen?

WAS IST PASSIERT? Nach Informationen des französischen Journalisten Daniel Riolo liebäugelt Paris Saint-Germain mit einer Verpflichtung von Erling Haaland von Manchester City. Dafür sollen angeblich 197 Millionen Euro investiert werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern München will PSG den ersehnten Gewinn der Königsklasse nun offenbar mit neuen Spielern verwirklichen. Dafür soll wohl Haaland in Zukunft an der Seite von Superstar Kylian Mbappé für die Pariser stürmen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit Mbappé und Haaland hätte PSG das wohl beste Sturmduo der Welt in seinen Reihen. Haaland zeigte nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Skyblues, dass er auch in der Premier League bestehen kann - und wie: In bisher 34 Saisonspielen erzielte der Norweger 33 Tore.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Haaland ist noch bis 2027 an Manchester City gebunden. Zuletzt wurde aber immer wieder spekuliert, dass der Angreifer die Engländer vorzeitig verlassen könnte.

Vor allem Real Madrid soll stark an Haaland interessiert sein und dafür auch rund 200 Millionen Euro investieren wollen. Haalands Agentin Rafaela Pimenta hatte erst kürzlich gesagt, dass ihr Klient sehr gerne einmal in Spanien spielen will.