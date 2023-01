Paris Saint-Germain: Besitzer wollen wohl weiteres europäisches Team kaufen - Gespräche mit Spurs?

Die Qatar Sports Investments strebt offenbar eine Expansion an. Gespräche mit Tottenham Hotspur sollen bereits geführt worden sein.

WAS IST PASSIERT? Die Besitzer des französischen Spitzenklubs Paris Saint-Germain, die Qatar Sports Investments (QSI), wollen offenbar einen weiteren europäischen Klub kaufen und sollen dabei mit Tottenham Hotspur ein Team aus der Premier League im Blick haben. Das berichtet CBS.

Laut dem Bericht führen die PSG-Besitzer bereits Gespräche mit einer Reihe von Premier-League-Vereinen, vor allem eben mit Tottenham Hotspur. Nasser Al-Khelaifi, Vorsitzender und CEO der Qatar Sports Investments, soll vergangene Woche in London ein "Sondierungsgespräch" mit Spurs-Chef Daniel Levy geführt haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie aus dem Bericht des Weiteren hervorgeht, will QSI seine Expansion mit Minderheitsbeteiligungen an Klubs vorantreiben - vorrangig in Europa. Starkes Interesse soll auch an einer Beteiligung an einem südamerikanischen Verein bestehen.

Die PSG-Besitzer wollen offenbar dem Modell der Eigentümer von Manchester City, der Abu Dhabi United Group, folgen. Seit der Übernahme von City im Jahr 2008 hat die Abu Dhabi United Group mit dem Verein große Erfolge erzielt. In den vergangenen Jahren hat sie die City Football Group gegründet und expandiert. Mittlerweile gibt es weltweit zwölf Vereine unter dem Dach der City Football Group.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Die QSI kaufte PSG im Jahr 2011. Seitdem wurde der Verein achtmal französischer Meister und holte Stars wie Kylian Mbappé, Neymar und Lionel Messi.