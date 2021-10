Papst Franziskus dankt Lionel Messi für Trikot-Geschenk: "Gott segne Dich"

Schon beim FC Barcelona schenkte Lionel Messi Papst Franziskus mehrere Trikots. Nun widmete er seinem Landsmann auch eines von PSG.

Papst Franziskus hat sich für ein Trikot-Geschenk bei Superstar Lionel Messi bedankt. "Lieber Bruder, ich danke Dir für das Trikot und für die Widmung. Danke für die Nähe und dafür, dass du nie eingebildet bist. Gott segne Dich, Du kannst immer mit mir rechnen", sagte der Papst in einem von der argentinische Nachrichtenagentur Telam ausgestrahlten Video.

Messi hatte seinem argentinischen Landsmann durch den französischen Premierminister Jean Castex ein Trikot von Paris St. Germain mit Autogramm und Widmung geschenkt.

Lionel Messi hatte Papst Franziskus PSG-Trikot geschenkt

"An Franziskus mit viel Liebe", schrieb Messi auf der Rückenseite des Trikots. Der Pontifex hatte Castex am Montag in der Privatbibliothek des Vatikans empfangen.

Messi hatte Papst Franziskus schon einige Trikots des FC Barcelona geschenkt. Der Papst ist ein großer Fußball-Fan. Sein Lieblingsverein ist San Lorenzo aus Buenos Aires.