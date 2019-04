Griechenland: 100.000 Fans feiern mit PAOK Saloniki ersten Meistertitel seit 34 Jahren

Den ersten Meistertitel von PAOK Saloniki feierten 100.000 Fans am Sonntag ausgelassen. Der Traditionsklub blieb in 29 Saisonspielen ungeschlagen.

Der griechische Traditionsklub Saloniki hat sich in der Super League den ersten Meistertitel seit 34 Jahren gesichert. Am vorletzten Spieltag setzte sich das Team aus der Hafenstadt 5:0 (2:0) gegen Levadiakos durch und liegt damit uneinholbare fünf Punkte vor Verfolger Piräus.

Den Triumph feierten die PAOK-Spieler am Sonntagabend mit einem Korso im offenen Bus. Über 100.000 Menschen säumten dabei die Straßen der zweitgrößten Stadt Griechenlands. Sie bejubelten den dritten Titel nach 1976 und 1985 ausgelassen und friedlich mit Pyrotechnik und Hupkonzerten.

PAOK war mit zwei Punkten Abzug in die Saison gestartet

Nach etlichen Skandalen in der Vorsaison war PAOK mit zwei Punkten Abzug in die Saison gestartet und blieb in 29 Saisonspielen ungeschlagen (25 Siege, vier Remis).

In seiner 93-jährigen Geschichte war es der insgesamt neunte nationale Titel (dreimal Meister, sechsmal Pokalsieger) für das Team von Trainer Razvan Lucescu und der erste für eine Mannschaft außerhalb Athens seit 31 Jahren (zuletzt AE Larissa 1987/88).