João Palhinha zum FC Bayern München? Fulham-Trainer verkündet den aktuellen Stand

Wechselt João Palhinha im Winter zum FC Bayern? Fulham-Trainer Marco Silva verrät den aktuellen Stand.

WAS IST PASSIERT? Laut Trainer Marco Silva gibt es bisher kein konkretes Angebot des FC Bayern München für João Palhinha vom FC Fulham.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann mit einer Sicherheit von 100 Prozent sagen, dass wir bisher keine Anfragen erhalten haben für einen Spieler unserer Mannschaft", sagte Silva bei der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel gegen den FC Arsenal. "Wir versuchen, die Mannschaft zu verstärken und nicht, wichtige Spieler abzugeben."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Palhinha galt im Sommer auf der Suche nach einer "Holding Six" als Wunschlösung des in München damals noch aktiven Transfer-Ausschusses um Trainer Thomas Tuchel. Im Raum stand eine Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro. Ein Transfer scheiterte am Deadline Day knapp, anschließend verlängerte Palhinha seinen Vertrag zu besseren Bezügen bis 2028.

Dennoch ist ein Wechsel des 28-jährigen Portugiesen dem Vernehmen nach nicht vom Tisch. Neben dem FC Bayern soll auch der FC Liverpool Interesse zeigen. Palhinha spielt eine überzeugende Saison, er ist unumstrittener Stammspieler beim Tabellen-14. der Premier League.