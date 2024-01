Palhinha-Entscheidung beim FC Bayern München wohl gefallen - Portugiese meldet sich zu Wort

Joao Palhinha wechselt in diesem Winter wohl nicht zum FC Bayern München. In einem Interview hat sich der Portugiese geäußert.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München wird Joao Palhinha in dieser Transferphase offenbar nicht verpflichten. Das berichtet Sky. Demnach sei Fulhams unveränderte Ablöseforderung von über 50 Millionen Euro zu hoch. Außerdem bewährten sich zuletzt Raphael Guerreiro und Aleksandar Pavlovic im defensiven Mittelfeld.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe immer gesagt, dass ich die Liebe der Fans zu mir spüre. Ich will alles geben, ich verhalte mich immer zu 100 Prozent professionell", sagte Palhinha unterdessen in einem Sky-Interview, kündigte aber auch an: "Ich weiß, dass ich Fulham eines Tages verlassen werde."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem ein Sommer-Wechsel des 28-jährigen Portugiesen am letzten Tag der Transferphase gescheitert war, verlängerte er seinen Vertrag bei Fulham bis 2028 - über einen Wechsel nach München wurde daraufhin aber weiter spekuliert.

