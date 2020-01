Paderborn holt Baumgarts Wunschspieler Srbeny zurück

Paderborn rüstet für die Mission Klassenerhalt auf: Die Ostwestfalen holen mit Dennis Srbeny einen Stürmer zurück, der schon beim SCP geglänzt hat.

Schlusslicht hat für den Kampf um den Klassenerhalt in der seinen Ex-Profi und Wunschspieler Dennis Srbeny zurück nach Ostwestfalen geholt. Der 25 Jahre alte Angreifer wechselt von Premier-League-Klub nach Paderborn und unterschrieb beim Aufsteiger einen liga-unabhängigen Vertrag bis Mitte 2022.

"Dennis passt optimal in unser Anforderungsprofil eines großen, mannschaftsdienlichen und treffsicheren Stürmers. Er kennt die Bedingungen in Paderborn sehr gut und ist der Wunschspieler unseres Cheftrainers Steffen Baumgart", sagte Geschäftsführer Sport Martin Przondziono zurück Rückkehr des Stürmers.

Paderborn gewinnt Test gegen Osnabrück

Srbeny hatte in der Hinrunde der Drittliga-Saison 2017/18 für eine Saisonhälfte beim SCP gespielt und in dieser mit neun Treffern und acht Vorlagen wesentlichen Anteil am späteren Aufstieg in die gehabt. Im Winter 2018 hatte er die Chance genutzt und war zum damaligen Zweitligisten Norwich mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke auf die Insel gewechselt. In der aktuellen Saison kam er für Norwich auf acht Ligaspiele (ein Tor).

Am Mittwoch feierte der SCP unterdessen seinen zweiten Testspielsieg im Rahmen der Rückrundenvorbereitung. Das Baumgart-Team, das auf ein Trainingslager in der Sonne verzichtet hatte, setzte sich mit 4:3 (4:0) gegen den Zweitligisten durch. Die Rückrunde startet für Paderborn am 19. Januar (18 Uhr im LIVE-TICKER) mit dem Heimspiel gegen .