Offiziell: Pablo Fornals wechselt von Villarreal zu West Ham United

Der englische Erstligist hat den offensiven Mittelfeldspieler Pablo Fornals vom verpflichtet. Dies teilten der Klub aus London am Freitag offiziell mit. Der Spanier erhält bei den Hammers einen bis 2024 gültigen Vertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.

We are delighted to announce the signing of highly sought-after Spain international attacking midfielder Pablo Fornals #WelcomeFornalshttps://t.co/syMfrNv9Gs