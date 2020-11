Fenerbahces Ozan Tufan verrät: "Führte Gespräche mit Bayer Leverkusen"

Bis 2023 ist Ozan Tufan noch an Fenerbahce gebunden. Im vergangenen Jahr hätte er die Möglichkeit gehabt, in die Bundesliga zu wechseln.

Mittelfeldspieler Ozan Tufan von Istanbul hat verraten, dass er im vergangenen Jahr Gespräche mit Bundesligist über einen möglichen Transfer geführt hat.

"Vor meiner Vertragsverlängerung [Dezember 2019, Anm. d. Red.] gab es Gespräche mit Bayer Leverkusen", erklärte der 25-Jährige im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX. Allerdings habe ihm Fenerbace einen "klaren Plan vorgelegt, mit dem ich sehr zufrieden war. Daher habe ich verlängert", führte er aus.

Viele Vereine würden sich nach ihm erkundigen, seine Priorität liege jedoch in Istanbul. "Man sollte einen Transfer nicht überstürzen", führte Rechtsfuß, der bei den Türken noch bis 2023 unter Vertrag steht,aus. Auch von russischen Klubs gab es laut seinen Angaben Anfragen, allerdings wolle er sich "nur auf eines konzentrieren: Meister zu werden."

Ozan Tufan über Beinahe-Wechsel zu : "Hatten unsere Flugtickets sogar schon gebucht"

Angesprochen auf eine mögliche Zukunft in einer der Top-5-Ligen Europas, entgegnete Tufan: "Jeder türkische Spieler hat diese Ligen im Kopf. Ich möchte zur richtigen Zeit dorthin wechseln und über viele Jahre Leistung bringen, anstatt nach einem kurzen Auftritt wieder in die zurückzukehren."

Im Januar 2018 wäre der türkische Nationalspieler tatsächlich beinahe in gelandet, und zwar bei Crystal Palace. "Sie hatten konkretes Interesse und ich hätte fast unterschrieben", verriet Tufan: "Wir hatten sogar unsere Flugtickets gebucht. Aber kurz vor dem Tag, an dem wir nach England fliegen wollten, verletzte sich Stürmer Bakary Sakho. Anschließend wurde beschlossen, einen Ersatzmann für ihn zu verpflichten. Also holten sie statt mir Alexander Sörloth."