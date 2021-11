FC Barcelona: Trainer Xavi bestraft offenbar Ousmane Dembele

Offensivspieler Ousmane Dembele (24) ist offenbar der erste Spieler beim FC Barcelona, der einen Verstoß gegen die neu aufgestellten Regeln von Trainer Xavi begangen hat und nun dafür bestraft wird.

Laut dem ESPN-Journalisten Jordi Blanco Duch kam der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund am Freitag zu spät am Trainingsgelände der Blaugrana an und muss deswegen mit einer Bestrafung rechnen. Die Einheit der Katalanen sollte am Freitag um 10 Uhr morgens beginnen, laut den wohl geltenden, verschärften Regeln Xavis sollen die Stars bereits 90 Minuten vor Trainingsbeginn auf der Anlage sein.

FC Barcelona: Dembele nur drei Minuten zu spät?

Dembele kam dem Vernehmen nach drei Minuten zu spät, als er um 8.33 Uhr vorfuhr. Xavi soll mit seiner Unterschrift wieder mehr Struktur in die Alltagsroutine bei Barca bringen wollen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat er dafür zehn konkrete Regeln aufgestellt. Dazu sollen neben der Strafe für das Zuspätkommen unter anderem gehören, dass die Stars auf der Anlage gemeinsam essen und auch, dass ihre Aktivitäten abseits des Platzes genauer unter die Lupe genommen werden.

Mit Dembele haben Xavis Verschärfungen nun also das erste Opfer gefunden, der Klub hat sich dazu noch nicht geäußert. Kürzlich hatte der Ex-Mittelfeldspieler noch in höchsten Tönen von seinem Offensivmann geschwärmt.

FC Barcelona: Ousmane Dembele bald ablösefrei weg?

Dembele habe das Potenzial, zum "besten Spieler der Welt auf seiner Position" zu werden, verkündete der Coach jüngst. Die Verlängerung mit dem Flügelspieler bezeichnete er sogar als "eine unserer Prioritäten".

Der 24-Jährige wechselte im Jahr 2017 für 135 Millionen Euro vom BVB nach Spanien. Seither hat der Weltmeister von 2018 immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Aktuell fällt er mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Bis Ende der Saison 2021/22 ist Dembele noch bei Barca unter Vertrag. Entweder wird sein Kontrakt also verlängert oder aber er verlässt die Blaugrana ablösefrei.