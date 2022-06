FC Chelsea will offenbar Ousmane Dembele holen - Stammplatz-Ansprüche beim Noch-Barca-Star?

In Barcelona läuft sein Vertrag aus, möglicherweise schlägt Ousmane Dembele bald in der Premier League auf. Chelsea soll interessiert sein.

Der FC Chelsea will offenbar Offensivspieler Ousmane Dembele vom FC Barcelona nach London holen. Das berichtet die Sun.

Demnach würde ein Wechsel zu Chelsea Dembele selbst auch reizen, dessen Vertrag bei Barca Ende Juni ausläuft. Der 25-jährige Franzose wäre für die Blues also ablösefrei.

Dem Bericht zufolge hat Dembele jedoch klare Vorstellungen, was einen möglichen Transfer zu Chelsea angeht. Der Weltmeister will von Blues-Coach Thomas Tuchel, mit dem er einst erfolgreich beim BVB zusammenarbeitete, offenbar die Garantie, dass er regelmäßig in der Startelf steht.

Ousmane Dembele vor Wechsel von Barca zu Chelsea?

Dembele wäre zwar kein direkter Nachfolger für Mittelstürmer Romelu Lukaku, den es nach nur einem Jahr wieder zurück zu Inter Mailand ziehen soll. Tuchel lässt sein Team aber auch gerne mit falscher Neun agieren - eine Rolle, die Dembele ebenso wie zuletzt häufiger auch Kai Havertz ausfüllen könnte.

Dembele schien Barcelona eigentlich schon Anfang des Jahres zu verlassen, nachdem er eine Vertragsverlängerung bei den Katalanen abgelehnt hatte. Da sich jedoch kein Abnehmer fand, blieb er doch noch im Camp Nou und war unter Neu-Trainer Xavi sogar noch einmal ein wichtiger Spieler.

Daher wurde ein neuer Kontrakt bei Barca doch wieder Thema, die Verhandlungen darüber stocken aber wohl bereits seit längerem.