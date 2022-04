FC Barcelona: PSG lockt Dembele wohl mit horrendem Gehalt

Ousmane Dembele liegt offenbar ein äußerst lukratives Angebot von Ligue-1-Meister Paris Saint-Germain vor. Mehrere Medien aus Spanien und Frankreich berichten übereinstimmend, dass sich PSG nach wie vor um den Rechtsaußen des FC Barcelona bemüht.

So meldete RMC Sport, PSG habe seit Januar Kontakt zu Dembele sowie dessen Berater Moussa Sissoko gehalten und strebe weiter einen ablösefreien Transfer in diesem Sommer an. Die Rahmenbedingungen eines Vertrags in Paris seien dabei festgezurrt.

PSG setzte Dembele wohl Deadline

Konkrete Zahlen zu diesem Angebot nennen die Sport und der Journalist Toni Juanmarti: Demnach winken Dembele an der Seine ein Jahresgehalt in Höhe von 17 Millionen Euro (netto) plus ein hohes Handgeld. Der ehemalige Dortmunder habe 20 Tage Zeit, sich zu entscheiden, ob er die PSG-Offerte annimmt.

Der Kontrakt des Rechtsaußen bei Barca läuft im Sommer aus. Die Katalanen wollen Dembele halten, nachdem die Verhandlungen wegen einer Verlängerung Anfang des Jahres noch für gescheitert erklärt worden waren. Beide Parteien schoben sich dafür damals öffentlich den Schwarzen Peter zu. Nachdem anschließend ein Verkauf Dembeles im Januartransferfenster gescheitert war, wurde dieser gar zwischenzeitlich aus dem Kader von Trainer Xavi gestrichen.

Mittlerweile ist Dembele aber wieder fester Teil der Blaugrana-Profis und hatte mit starken Auftritten seinen Anteil am zwischenzeitlichen Aufschwung des LaLiga-Tabellenzweiten.

Barcas Sportdirektor Mateu Alemany traf sich vor einigen Wochen nach Informationen von GOAL und SPOX in Marokko mit Sissoko, um das Kriegsbeil zu begraben und grundsätzlich abzuklopfen, ob eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus möglich sei.

Barca will Dembele halten

Alemany sagte unter anderem: "Wenn es nach uns geht, kann er so lange bleiben, wie eine mögliche Einigung im Rahmen unserer Gehaltsobergrenze und im gesunden Verhältnis zu seinen Mitspielern steht."

Dembele soll nun zu Gehaltseinbußen bereit sein, allerdings liegt seine Forderung wohl immer noch deutlich über dem Barca Angebot.

Getty Images

Zu den Blaugrana war er 2017 für 140 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund gewechselt. Die hohen Erwartungen erfüllte Dembele aber nicht. Unter anderem, weil er häufig verletzt war und auch mit Undiszipliniertheiten auffiel.

In dieser Saison bringt es der 24-Jährige auf 28 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwei Tore und elf Assists beisteuerte.