FC Barcelona: Ousmane Dembele lehnt Transfer zu Manchester United offenbar ab

Bei ersten Annäherungen seitens Manchester United im Werben um Ousmane Dembele sind die Red Devils offenbar abgeblitzt.

Der französische Nationalspieler Ousmane Dembele vom hat sich offenbar gegen einen Wechsel zu entschieden. Das geht aus einem Bericht von ESPN hervor.

Demnach soll es zuletzt bereits Gespräche zwischen Verantwortlichen der Red Devils und Vertretern Dembeles gegeben haben. Allerdings sei United bei den Verhandlungen auf Ablehnung gestoßen.

Weiter heißt es, dass der 23-Jährige einen Verbleib in Barcelona bevorzuge und sich im Anschluss an seine Verletzungspause wieder voll in den Dienst der Mannschaft stellen möchte.

FC Barcelona: BVB würde von Dembele-Transfer profitieren

Dembele, dessen Vertrag bei Barca im Sommer 2022 ausläuft, war bei United zuletzt bereits als Alternative zu Wunschspieler Jadon Sancho ins Gespräch gebracht worden - auch Juventus Turin wurde mehrfach als möglicher Abnehmer genannt.

Sollte der Angreifer den FC Barcelona im Sommer tatsächlich verlassen, könnte Dembeles ehemaliger Arbeitgeber massiv davon profitieren: Dem BVB winken bonusbedingte Einnahmen im zweistelligen Millionenbereich.