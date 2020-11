VfL Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

8. Spieltag in der 2. Bundesliga: Osnabrück empfängt Nürnberg. Goal erklärt, wo Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Zum Abschluss des 8. Spieltages der 2. trifft der auf den . Die Partie am Montagabend wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Die Gastgeber gehen tatsächlich als Favorit in diese Partie gegen den Aufstiegsaspiranten aus Nürnberg, denn der VfL ist vor dem Spieltag Zweiter in der Tabelle. Nürnberg hingegen rangiert auf einem Abstiegsplatz.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Mehr Teams

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : (8. Spieltag)

: (8. Spieltag) Datum : Montag, 21. November 2020

: Montag, 21. November 2020 Uhrzeit : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Ort : Bremer Brücke

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Die 2. Bundesliga wird in diesem Jahr erneut exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky zeigt jedes Spiel der 2. Liga live und in voller Länge, so auch das heutige zwischen Osnabrück und Nürnberg.

Heimspiel am Montagabend: Der VfL freut sich auf den 1. FC Nürnberg! Hier geht´s zum Vorbericht: https://t.co/S4hg3cHwux pic.twitter.com/YolNSAZ0I6 — VfL Osnabrück (@VfL_1899) November 22, 2020

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV

Sky zeigt die 2. Bundesliga heute live im Pay-TV! Der Sender aus Unterföhring wird ab 20 Uhr auf Sendung gehen, Euer Kommentator wird Stefan Hampel sein. Da Sky ein Bezahlsender ist, müsst Ihr diesen abonnieren, um das Programm empfangen zu können.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Alle Infos bezüglich der Angebote und Preisen findet Ihr hier .

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die 2. Bundesliga auch im LIVE-STREAM übertragen, und zwar über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket . Zudem könnt Ihr das Einzelspiel über Onefootball schauen. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist die App, die in jedem Abo-Paket des Pay-TV-Senders enthalten ist. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann's losgehen!

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist der Zugang zur 2. Bundesliga die für Zuschauer unter Euch, die Sky nicht abonniert haben und es auch nicht langfristig machen möchten.

Das Ticket kann monatlich gekündigt werden – hier variieren natürlich auch die Preise. Hier gibt’s den Link zu Sky Ticket

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Onefootball ist eine Fußball-App, die durch eine Kooperation mit Sky das Einzelspiel Osnabrück gegen Nürnberg heute live übertragen wird. Für einmalige 3,99 Euro erhaltet Ihr Zugang zum Stream. Weitere Infos zu Onefootball erhaltet Ihr hier .

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Eintracht Braunschweig gegen heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Wer kein Geld für die TV-Übertragung oder den Stream ausgeben möchte, der kann den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen und auf diesem Wege nichts von der 2. Bundesliga verpassen!



Bild: Imago Images / pmk

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer heute Abend das Spiel nicht sehen kann, der sollte sich anschließend unbedingt die Highlights auf DAZN ansehen.

DAZN hat jeden Tag Livesport anzubieten – und das nicht zu knapp. Aktuell laufen zum Beispiel die Champions- und , Bundesliga, , und auf der Plattform. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Osnabrück bisher 12 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Nürnberg 2 Siege 9 1 Remis 1 12 Tore 22 12,5 Mio. Euro Marktwert 22 Mio Euro Ludovit Reis (2,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Robin Hack (3,5 Mio. Euro)

Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg SC heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick