Heute empfängt Osnabrück an der Bremer Brücke den MSV Duisburg. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Beim Nachholspiel des ersten Spieltages der 3. Liga stehen sich der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg gegenüber. Das Spiel in Osnabrück wird heute um 19 Uhr angepfiffen.

Bislang finden sich beide Mannschaften zumindest noch tabellarisch auf einem ähnlichen Niveau wieder und versprechen somit eine offene Partie. Wer kann dem jeweils anderen die Punkte abknöpfen?

Osnabrück vs. Duisburg heute live: Goal informiert dich über alles wichtige in puncto Live-TV-Übertragung, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER zur Begegnung.

Osnabrück vs. Duisburg heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Begegnung in der Übersicht

Spiel: VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg

VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg Wettbewerb: 3. Liga, Nachholspiel 1. Spieltag

3. Liga, Nachholspiel 1. Spieltag Ort: Bremer Brücke, Osnabrück

Bremer Brücke, Osnabrück Anstoß: Mittwoch, 18. August, 19 Uhr

Osnabrück vs. Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Wie letztes Jahr sind alle Spiele der 3. Liga auch in dieser Saison live bei MagentaSport zu sehen. Der Bezahl-Sender zeigt auch die Partie Osnabrück vs. Duisburg heute live und in voller Länge.

Das Sportangebot von MagentaSport umfasst alle Spiele der 3. Liga, sowohl einzeln als auch in der Konferenzschalte. Einige Spiele der 3. Liga werden auch in dieser Saison im Free-TV auf den dritten Programmen der ARD zu sehen sein.

Die Begegnung zwischen Osnabrück und den Zebras ist jedoch nicht in diesen Spielen erhalten und daher exklusiv auf MagentaSport zu sehen.

Osnabrück vs. Duisburg heute live im TV: MagentaSport zeigt die 3. Liga live

Auf MagentaSport könnt Ihr bereits ab 18:30 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der Partie, einschalten und die Vorberichterstattung verfolgen. Um bei Eurem Verein live und hautnah mit dabei zu sein, benötigt Ihr ein Abo bei dem Streaminganbieter. MagentaSport ist ein Service von der deutschen Telekom und bietet deren Kunden ein gesondertes Angebot, um die 3. Liga als Fan zu verfolgen und live zu streamen.

Alle Telekom-Kunden zahlen für das Jahresabo nur 4,95€/Monat und können damit für die gesamte Saison 2021/22 alle Spiele der 3. Liga streamen und vieles mehr. Doch auch, wenn Ihr keine Kunden des Mobilfunkunternehmens seid, besteht kein Grund zur Sorge. Für Nicht-Kunden besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo, startend bei 9,95€/Monat oder ein Monatsabo, welches 16,95€/Monat kostet, abzuschließen.

Alle Informationen rund um Euer künftiges MagentaSport-Paket findet Ihr hier.

Osnabrück vs. Duisburg heute live: Auf diesen Geräten ist MagentaSport verfügbar

Das Sportangebot von MagentaTV kann auf fast allen gängigen Smart-TV's genutzt werden. Auch mittels TV-Stick kann über die MagentaSport-App das Spiel verfolgt werden. Die App ist außerdem als Tablet-, Handy- und Desktopversion verfügbar.

VfL Osnabrück vs. MSV Duisburg heute live: Die 3. Liga im LIVE-STREAM bei MagentaSport verfolgen

MagentaSport gibt allen Abonnenten die Möglichkeit, Ihren Verein live via Stream zu verfolgen. Möchtet Ihr also das Spiel sehen, seid jedoch unterwegs, ist dies kein Grund mehr, etwas zu verpassen! Ihr benötigt lediglich die App auf Eurem mobilen Gerät und könnt direkt mit dem analog zur TV-Übertragung stattfindenden Stream starten.

Osnabrück vs. Duisburg heute live sehen: Die Aufstellung zur 3. Liga

Ihr könnt an dieser Stelle circa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Mannschaften betrachten.

Osnabrück vs. Duisburg heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Sollte mal gerade kein oder ein zu langsames Internet vorhanden sein, dann müsst ihr nicht extra Euer mobiles Datenvolumen für diese Spielbegegnung aufbrauchen. Goal bietet Euch kostenlos die Möglichkeit, das Spiel live zu tickern. Möchtet Ihr trotzdem über den Spielstand auf dem Laufenden gehalten werden, gelangt Ihr hier zum kostenlosen Liveticker.

Osnabrück vs. Duisburg heute live: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick