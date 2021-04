Mega-Ausstiegsklausel: FC Barcelona verlängert mit Youngster Oscar Mingueza

Oscar Mingueza hat sich als Stammspieler beim FC Barcelona etabliert. Nun verlängerte der Youngster seinen Vertrag bei den Katalanen.

Der FC Barcelona bindet sein Eigengewächs Oscar Mingueza langfristig an den Verein. Die Katalanen gaben am Freitag bekannt, dass der 21-Jährige ein Arbeitspapier bis 2023 unterschrieben hat. In dem neuen Vertrag ist eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro verankert.

Mingueza avancierte in der laufenden Saison zum Stammspieler bei den Blaugrana.

Unter Ronald Koeman kam der Innenverteidiger bislang wettbewerbsübergreifend 36-Mal zum Einsatz, in der spanischen U21 feierte er Ende März dieses Jahres sein Debüt.