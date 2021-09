OSC Lille vs. VfL Wolfsburg: Die Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM

DIe Champions League geht los, auch der VfL Wolfsburg ist wieder dabei! Heute geht es zum OSC Lille, Goal erklärt alles rund um die Übertragung.

Die Champions League startet - in dieser Saison sind auch der VfL Wolfsburg und OSC Lille wieder dabei. Die Franzosen empfangen die Wölfe, Anstoß im Stade Pierre-Mauroy ist heute um 21.00 Uhr.

Beide Klubs waren in der vergangenen Saison für Überraschungen gut: Die Champions-League-Quali hatte man für den VfL Wolfsburg nicht wirklich auf der Rechnung, gleiches gilt für den Gewinn der Ligue 1 durch den OSC Lille.

Dabei kennen sich die beiden Teams aus der Vergangenheit: In der Europa League spielte man 2014/2015 bereits in einer Gruppe. Damals endeten die beiden Spiele mit einem Sieg für den VfL und einem Unentschieden.

Nach sechsjähriger Abstinenz ist der VfL zurück in der Königsklasse und kriegt es zum Start mit dem französischen Meister zu tun. Goal erklärt, wer die Partie heute im TV und LIVE-STREAM überträgt und wie es um Aufstellungen, LIVE-TICKER und Highlights aussieht.

Wer zeigt / überträgt heute Lille OSC - VfL Wolfsburg LIVE? Die Partie der Champions League im Überblick

Begegnung OSC Lille vs. VfL Wolfsburg Datum Dienstag | 14.09.2021 Wettbewerb Champions League | 1. Spieltag | Gruppenphase Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Stade Pierre-Mauroy | Lille | Frankreich

LOSC Lille vs. VfL Wolfsburg im TV: So seht Ihr die Champions League im Fernsehen

Die Champions League fängt endlich wieder an - dreieinhalb Monate nach dem Champions-League-Finale zwischen dem FC Chelsea und Manchester City geht es also wieder los!

Dass in Deutschland viele Anhänger:innen bei Spielen von Bundesligisten einschalten wollen, ist klar - wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf die Übertragung der CL im TV und LIVE-STREAM.

Champions League im TV? Lille - Wolfsburg läuft heute nicht im Fernsehen

Fangen wir beim Fernsehen an - hier gibt es keine guten Nachrichten: Lille vs. VfL Wolfsburg ist nicht bei einem Fernsehsender zu sehen - genau wie es bei jedem anderen CL-Spiel in dieser Saison sein wird.

Der Grund ist einleuchtend: Die zahlreichen Fernsehsender im Pay-TV (Sky, MagentaSport) oder Free-TV (ARD/Das Erste, ZDF, Sport1, Eurosport, RTL), die dafür bekannt sind, von Zeit zu Zeit LIVE Sport zu übertragen, haben keine Lizenzen, um die Begegnungen zu übertragen.

DAZN und Prime Video übertragen Champions League 2021/2022: So wird Lille - Wolfsburg übertragen

Stattdessen sind diese bei DAZN und Prime Video. Prime Video überträgt allerdings nur 16 Spiele in dieser Saison, davon sechs in der Gruppenphase - heute ist Barca - Bayern dran.

Daher dürfen sich alle Fußballanhänger:innen darauf freuen, Lille gegen Wolfsburg heute auf DAZN genießen zu dürfen. Der Streamingdienst hat sich auch heute wieder nicht lumpen lassen und eine hochklassige Übertragung auf die Beine gestellt:

Mit Gunesch, Platte und Schlüter: So überträgt DAZN Wolfsburg - Lille

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Sender: DAZN

DAZN mit Rundum-Service: Auch die Konferenz der CL heute LIVE zu sehen

Wer glaubte, dass das alles ist, was DAZN kann, die/der irrt gewaltig: DAZN bietet nämlich auch die Konferenz an! Schon ab 18.30 Uhr geht es hier los, schließlich fangen zwei der acht Begegnungen bereits um 18.45 Uhr an.

Insgesamt habt ihr hier also knapp fünf Stunden hochklassigen Fußball - den besten, den ihr im europäischen Vereinsfußball erwarten könnt. So wird die Konferenz heute ablaufen:

Sieben Mal Spitzenklasse der Champions League: So wird die Konferenz übertragen

Beginn der Übertragung : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Sender : DAZN

: DAZN Gezeigte Begegnungen : 18.45 Uhr: Sevilla - Salzburg (Kommentator: Holger Pfandt) Young Boys - Manchester United (Kommentator: Uli Hebel) 21.00 Uhr: Lille - Wolfsburg (Kommentator: Marco Hagemann) Chelsea - Zenit (Kommentator: Lukas Schönmüller) Kiew - Benfica (Kommentator: Nico Seepe) Villarreal - Atalanta (Kommentator: Freddy Harder) Malmö - Juventus (Kommentator: Michael Born)

Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM? Die Übertragung von VfL Wolfsburg vs. OSC Lille im Internet

Der VfL Wolfsburg ist heute in Nordfrankreich zu Gast - wir haben bereits erklärt, dass sowohl das Einzelspiel, als auch die Konferenz LIVE auf DAZN zu sehen ist. Einige Informationen rund um das Thema LIVE-STREAM fehlen uns noch - die schauen wir uns in den nächsten Abschnitten genauer an.

Die Champions League mit dem DAZN Probemonat: So seht ihr den BVB, Wolfsburg, FC Bayern und RBL kostenlos

DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat an! Hier könnt ihr 30 Tage lang auf alle DAZN-Inhalte zugreifen, ohne einen Cent blechen zu müssen! Richtig gelesen: Auch das Wolfsburg-Spiel oder die Konferenz ist hier LIVE zu sehen.

Dabei ist nicht nur Fußball hier zu sehen, auch NFL, NBA, Eishockey, Leichtathletik etc. könnt ihr hier verfolgen. Weiterer Pluspunkt: Der Probemonat ist nicht nur kostenlos, sondern auch noch unverbindlich. Hier entlang!

DAZN bietet zwei Preisoptionen: So günstig ist Champions League etc. nach dem Probemonat

Dein Probemonat ist abgelaufen, aber du möchtest weiterhin massenhaft LIVE-Sport verfolgen? Dann hast du zwei Optionen, die es dir erlauben, weiterhin auf das gesamte DAZN-Programm zuzugreife. Die Varianten unterscheiden sich nur in Kosten und Laufzeiten.

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Champions League nur ein kleiner Teil: So viel LIVE-Sport zeigt nur DAZN

Fußball Bundesliga Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Basketball

American Football

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Motorsport

Tennis

Darts

Baseball

Radsport

und vieles mehr

VfL Wolfsburg bei LOSC Lille: Highlights und LIVE-TICKER der Champions League

Ihr schafft es zeitlich heute leider nicht, die Begegnung im (kostenlosen) LIVE-STREAM auf DAZN zu verfolgen, wollt aber trotzdem durchgehend auf dem aktuellen Stand bleiben?

Dann sind wir von Goal für euch da! Natürlich gibt es auch heute unseren beliebten und kostenlosen LIVE-TICKER, welcher alle wichtigen Szenen und Ereignisse bestens beschreibt. Hier entlang!

Highlights auf YouTube und DAZN: Die besten Szenen Champions League

Die Highlights können wir euch nicht anbieten, dafür müsst ihr aber auch nicht mehr bezahlen, wie für die Übertragung selber: Auch hier hält DAZN die Rechte an den Zusammenschnitten und zeigt euch diese eine gewisse Zeit nach Abpfiff.

Ihr wollt partout kein Geld für den Streamingdienst ausgeben? Dann müsst ihr euch etwas gedulden - früher oder später werden diese nämlich auf YouTube hochgeladen.

Wer überträgt / zeigt die Champions League? Die Aufstellungen von Lille und dem VfL Wolfsburg

Die Aufstellung von Lille:

Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Andre, Xeka - David, Ikone - Gomes, Yilmaz

Die Startelf der Wölfe:

Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold - Baku, Philipp, Steffen - Weghorst

Lille OSC - VfL Wolfsburg im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung der Champions League