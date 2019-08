FC Barcelona verleiht Talent Oriol Busquets an Twente Enschede

Twente Enschede darf in dieser Saison auf ein Mittelfeldtalent des FC Barcelona bauen. Oriol Busquets kommt per Leihe vom spanischen Meister,

Der verleiht Mittelfeldtalent Oriol Busquets für ein Jahr an Twente Enschede. Das gab der niederländische Erstligist am Dienstag offiziell bekannt, eine Kaufoption hat Twente allerdings nicht.

Twentes sportlicher Leiter Ted van Leeuwen freute sich über die Ankunft des 20-jährigen Spaniers: "Wir sind sehr froh, dass sich Oriol für uns entschieden hat. Ironischerweise war er der erste Spieler, den wir schon im April kontaktiert haben und jetzt ist er vielleicht der letzte, den wir diesen Sommer präsentieren. Wenn uns kein Spieler mehr verlässt, sind wir mit den Transferaktivitäten nun fertig. Es war nicht einfach, Oriol hierher zu locken, denn es gab großes Interesse an ihm."

Oriol Busquets: Auch Gladbach und Leipzig waren angeblich dran

An Busquets, der bisher lediglich zwei Pflichtspiele für Barcas erste Mannschaft absolviert hat, sollen mit und unter anderem auch zwei Bundesligisten interessiert gewesen sein. Der 21-malige spanische Junioren-Nationalspieler war vergangene Saison vorwiegend in Barcelonas B-Team in der dritten Liga zum Einsatz gekommen.

Bei Twente trifft Busquets unter anderem auf den früheren Augsburg- und Wolfsburg-Profi Paul Verhaegh. Der Aufsteiger ist ordentlich in die neue -Saison gestartet, steht mit sechs Punkten aus vier Partien aktuell auf Platz acht.