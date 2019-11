Online-Petition gestartet: Liverpool-Fans fordern Denkmal für Angreifer Divock Origi

Divock Origi machte sich letzte Saison unsterblich, als er das 4:0 der Reds gegen den FC Barcelona erzielte. Nun fordern die Fans ein Denkmal für ihn.

Die Fans des amtierenden Champions-League-Siegers sammeln im Netz Stimmen dafür, dass vor dem Anfield Stadium ein Denkmal für Angreifer Divock Origi errichtet wird.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der belgische Offensivmann hatte im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales der Saison 2018/19 gegen den FC Barcelona (4:0) mit zwei Treffern dazu beigetragen, dass man ins Finale nach Madrid kam. Dieses gewann man bekanntlich mit 2:0 gegen den Ligarivalen , Origi erzielte dabei den entscheidenden Treffer zum Endstand.

FC Liverpool: Divock Origi gilt als Publikumsliebling

Der belgische Nationalspieler, der bei Jürgen Klopp zumeist von der Ersatzbank aus ins Spiel geworfen wird, gilt als Fanliebling an der Anfield Road, auch, weil er in der Vorsaison wichtige Treffer beisteuerte.

Im Netz kursieren aktuell gleich zwei Petitionen mit dem Ziel, den 24-Jährigen vor dem Stadion in Liverpool zu verewigen. Die erste, nach dem legendären Barcelona-Comeback erstellt, hat mittlerweile fast 500 Unterschriften vorzuweisen, die andere steht bei rund 100 Stimmen.

Liverpool-Angreifer Origi spielt auch schon für Wolfsburg

Divock Origi wechselte im Jahr 2015 von nach Liverpool. Bereits 2014 unterzeichnete er einen Kontrakt auf der Insel, blieb aber noch ein Jahr leihweise beim Ligue-1-Klub. In der Saison 2017/18 lief Origi für den auf.

In dieser Saison gelangen ihm in 13 Pflichtspielen drei Treffer. Vor der Saison wurde auch ein Wechsel des Offensivspielers thematisiert. "Ich habe mich dann hingesetzt und mir gesagt, dass ich bleiben und dem Team helfen will", sagte Origi schließlich im Gespräch mit BBC Sport und schloss einen Abschied kategorisch aus.