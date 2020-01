Offiziell: Norwich City leiht Ondrej Duda von Hertha aus

Der slowakische Nationalspieler Ondrej Duda wechselt auf Leihbasis von Bundesligist zum englischen Erstliga-Schlusslicht .

Der britische Klub des deutschen Trainers Daniel Farke gab die bereits erwartete Verpflichtung des 25-Jährigen bis zum Saisonende am Sonntag bekannt. In Berlin hatte der Offensivspieler unter Trainer Jürgen Klinsmann zuletzt kaum noch Einsatzzeiten bekommen.

We are delighted to confirm the signing of Ondrej Duda on a six-month loan deal from Hertha Berlin! 🙌