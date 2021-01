Olympique Marseille will Arkadiusz Milik: Gespräche mit Neapel laufen

Arkadiusz Milik wird die SSC Neapel voraussichtlich im Winter verlassen. Olympique Marseille hat Gespräche mit den Partenopei aufgenommen.

möchte Angreifer Arkadiusz Milik von der loseisen. Nach Informationen von Goal und SPOX laufen zwischen den beiden Klubs konkrete Gespräche über einen Transfer.

OM hat Neapel ein Angebot in Höhe von acht Millionen Euro plus Boni vorgelegt, um den noch in diesem Winter nach Südfrankreich zu holen. Milik spielt bei den Partenopei keine Rolle mehr, in dieser Saison wurde er nicht für den Serie-A-Kader gemeldet.

SSC Neapel kann nur noch im Winter eine Ablöse für Milik erzielen

Die laufende Transferperiode ist die letzte Möglichkeit für Neapel, eine Ablösesumme für Milik zu generieren. Im Sommer läuft der Vertrag des ehemaligen Leverkuseners aus.

Milik wechselte 2016 für 32 Millionen Euro von Amsterdam an den Fuße des Vesuvs. In 122 Pflichtspielen erzielte er seither 48 Tore.