Olympique Lyon verpflichtet Leipzig-Talent Nicolas Fontaine

Nicolas Fontaine kehrt nach drei Jahren in Leipzigs Nachwuchs zurück nach Frankreich. Olympique Lyon sichert sich den 19-Jährigen.

hat Offensivtalent Nicolas Fontaine von ablösefrei verpflichtet. Das gaben die Franzosen am Dienstagabend offiziell bekannt, Fontaine unterschreibt einen Profivertrag für die kommenden drei Jahre.

Der 19-jährige Franzose war 2016 von Evian TG in Leipzigs Nachwuchs gewechselt. Vergangene Saison absolvierte er 17 Spiele (zwie Tore) für die A-Jugend der Sachsen in der U19- Nord/Nordost.

Lyon: Nicolas Fontaine soll langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden

Fontaine, ehemalige französischer U18-Nationalspieler, kommt am liebsten über den linken Flügel. In Lyon soll er behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Nicolas Fontaine a signé un contrat professionnel avec la #TeamOL pour les 3 prochaines saisons ! 💪🏻🔴🔵 pic.twitter.com/jmNw0UOJF8 — Olympique Lyonnais (@OL) 9. Juli 2019

Indes gab OL auch bekannt, dass Eigengewächs Maxence Caqueret einen langfristigen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat. Der 19-Jährige feierte vergangene Saison im Pokal sein Debüt für die Profis.