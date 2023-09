Olympique Lyon entlässt Laurent Blanc - Oliver Glasner wird als Nachfolger gehandelt

Der französische Erstligist Olympique Lyon hat sich von Trainer Laurent Blanc getrennt und ein DFB-Kandidat könnte die mögliche Nachfolge antreten.

WAS IST PASSIERT? Der siebenmalige französische Meister gab die Trainerentlassung am Montag bekannt. Als Kandidat für Blancs Nachfolge wird laut der Nachrichtenagentur AFP unter anderem Oliver Glasner gehandelt. Nach der Entlassung von Hansi Flick gilt der Österreicher auch als möglicher Kandidat für den vakanten Posten des Bundestrainers.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben Glasner, der mit Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League gewann, soll auch der Italiener Gennaro Gattuso bei Lyon im Gespräch sein. Blanc (57) war mit Lyon miserabel in die Saison gestartet. Nach vier Spielen ist OL mit nur einem Punkt Tabellenletzter. Der Franzose hatte das Amt in Lyon erst im vergangenen Oktober vom ehemaligen Dortmunder und Leverkusener Coach Peter Bosz übernommen.

