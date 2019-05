Olympique Lyon dank Chelseas Europa-League-Gewinn in der Champions League

Olympique Lyon wird auch in der nächsten Saison Champions League spielen. Durch den Chelsea-Sieg in der Europa League rücken die Franzosen nach.

Der siebenmalige französische Meister darf sich erneut über die Teilnahme an der freuen. Weil am Mittwochabend der das Europa-League-Finale gegen den gewann (4:1) und seinen Platz in der europäischen Königsklasse bereits über die Premier League gesichert hatte, rückt Lyon nach.

Nach den Regularien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erhält in solch einem Fall der Dritte jener Liga den freien Startplatz, die in der UEFA-Fünfjahreswertung den fünften Rang belegt.

Für Lyon bedeutet das wiederholtes Glück: Schon im Vorjahr hatte der Klub vom Europa-League-Sieg von profitiert.