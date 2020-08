Olympique Lyon: Türkisches Abwehrtalent Cenk Özkacar wechselt zu CL-Halbfinalist

Aus der zweiten türkischen Liga in die Ligue 1: Cenk Özkacar schließt sich Olympique Lyon an. Auch türkische Topklubs sollen dran gewesen sein.

hat sich die Dienste des türkischen Abwehrtalents Cenk Özkacar gesichert. Der 19-Jährige kommt vom türkischen Zweitligisten Altay SK und hat beim Champions-League-Halbfinalisten einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben.

Wie Lyon am Dienstag offiziell mitteilte, beträgt die Ablösesumme für Özkacar 1,5 Millionen Euro. Zudem würde Altay bei einem Weiterverkauf mit zehn Prozent beteiligt werden.

Auch und waren wohl an Özkacar dran

Özkacar spielte in der Jugend zunächst für Bucaspor und Altinordu, wurde seit Anfang 2014 dann bei Altay ausgebildet. In der vergangenen Saison kam der türkische U21-Nationalspieler auf zwölf Einsätze in der zweiten Liga und deren vier im türkischen Pokal.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Cenk Özkaçar pour un montant de 1,5 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives d’un maximum de 1,5 M ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. 🔴🔵#BienvenueCenk pic.twitter.com/fDFYnR2lQx — Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2020

Dem Vernehmen nach hat sich Lyon im Werben um den jungen Innenverteidiger gegen namhafte Konkurrenz aus dessen Heimatland durchgesetzt. So sollen auch die türkischen Topklubs Besiktas, Galatasaray und an Özkacar interessiert gewesen sein.