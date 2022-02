Olympia, Winterspiele 2022: Welche Sportarten sind im Programm?

#BingDwenDwen and #ShueyRhonRhon say hello😍 and are ready to welcome all athletes of the ✨#Beijing2022✨ #Olympic and #Paralympic ❄#WinterGames to strive for excellence💪 and celebrate the beauty of #WinterSports!🎉

📸:Duan Xuefeng pic.twitter.com/9bQg2Kwx65