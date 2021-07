Olympia, Fußball: Warum sind auch Spieler dabei, die älter als 24 sind?

Beim olympischen Fußballturnier dürfen auch bis zu drei ältere Spieler in den Kadern stehen. Warum ist das so?

Das Fußballturnier im Rahmen der Olympischen Spiele in Tokio hat begonnen. Doch was hat es mit der Altersbeschränkung bei den Herren auf sich?

Mit einem Jahr Verspätung beginnen in diesen Tagen die Olympischen Spiele in Tokio. Teil des Programms sind auch wieder die Fußballturniere bei Damen und Herren. Der DFB ist nur bei den Männern dabei, die deutschen Frauen haben sich nicht qualifiziert.

Bei den Herren gilt es wieder, auf die besonderen Altersbeschränkungen in den Kadern zu schauen. Warum liegt das Alterslimit in diesem Jahr bei 24 und nicht bei 23 Jahren? Und warum dürfen drei Spieler älter sein? Die Antworten darauf gibt es in den folgenden Abschnitten.

Fußball bei Olympia: Goal erklärt, warum bei den Herren auch ältere Spieler dabei sein dürfen.

Olympia 2021, Fußball: Welche Altersregeln gibt es bei den Herren?

Für das olympische Fußballturnier der Herren wurde 1992 eine Altersbeschränkung eingeführt. Bei den Spielen in Barcelona durften ausschließlich Spieler eingesetzt werden, die 23 Jahre oder jünger waren. Für die Spiele vier Jahre später in Atlanta gab es dann eine Aufweichung, seither dürfen auch drei Spieler pro Mannschaft im Kader stehen, die nicht in diese Altersklasse fallen.

Seither gelten die kontinentalen U21-Meisterschaften oder spezielle U23-Turniere als Qualifikation. Deutschland etwa sicherte sich sein Olympia-Ticket für Tokio durch das Abschneiden bei der U21-EM 2019. Der Halbfinaleinzug hätte damals bereits gereicht, das Team von Bundestrainer Stefan Kuntz schaffte es aber sogar ins Finale.

Sowohl für die U21-EM als auch für die Olympischen Spiele gilt der 1. Januar als Stichtag für die Altersgrenze. Allerdings unterscheiden sich beide Turniere durch das entsprechende Jahr. Für die U21-EM 2019 etwa waren alle Spieler spielberechtigt, die am oder nach dem 1. Januar 1996 geboren wurden. Für Olympia in Tokio gilt der 1. Januar 1997 als Maßstab. Nicht alle Spieler also, die an der U21-EM teilgenommen haben, dürfen auch zu Olympia fahren.

Olympia 2021, Fußball: Darum liegt das Alterslimit in Tokio bei 24 Jahren

Da die Olympischen Spiele in Tokio aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben werden mussten, erhöhte sich auch die Altersgrenze für das Turnier um ein Jahr von 23 auf 24 Jahre. Die FIFA entschied sich dazu, am Stichtag 1. Januar 1997 nicht zu rütteln, um den Spielern, die 2020 teilnahmeberechtigt gewesen wären, auch 2021 die Teilnahme zu ermöglichen.

Olympia 2021, Fußball: Warum gibt es überhaupt ein Alterslimit bei den Herren?

Während es bei den Frauen keinerlei Beschränkungen bei der Kaderzusammenstellung gibt, sind die Regeln bei den Herren deutlich strikter. Um dieser Ursache auf den Grund zu gehen, muss man ein paar Jahrzehnte zurückreisen.

Die Identität der Olympischen Spiele war immer geprägt vom Amateursport, Profis waren viele Jahrzehnte lang ausgeschlossen. Gerade der Fußball stand diesen Werten durch seine zunehmende Professionalisierung jedoch früh konträr gegenüber.

Bei Olympia waren weiterhin nur Amateure zugelassen, was den westlichen Ländern zwischen 1948 und 1980 einen wesentlichen Nachteil bescherte. Denn die Sowjetunion und andere Ostblockstaaten ermöglichten ihren Athleten staatlich geförderte Profibedingungen, die Sportler galten aber weiterhin als Amateure. Im Fußball wurden in dieser Zeit daher 23 der 28 Medaillen durch die Sowjetunion oder andere Ostblock-Staaten gewonnen.

Für die Olympischen Spiele 1984 entschied sich das IOC deshalb, auch Profifußballer zuzulassen. Diese Entscheidung rief jedoch die FIFA auf den Plan. Denn der Weltverband befürchtete einen Konkurrenzwettbewerb für die eigene Weltmeisterschaft. Ein erster Kompromiss sah daher vor, dass die Länder aus Europa und Südamerika - die damals den anderen Kontinenten deutlich überlegen waren - nur Spieler zu Olympia schicken durften, die vorher nie an einer WM teilgenommen hatten.

Diese Regularien galten für 1984 und 1988, ehe für 1992 das besagte Alterslimit eingeführt wurde, das wiederum 1996 durch die drei älteren Spieler nochmals angepasst wurde.