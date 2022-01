Olympia 2022: Wann finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt?

Olympia 2022 in Peking steht in den Startlöchern. Mit Peking finden die Olympischen Winterspiele erstmals an einem Austragungsort statt, der bereits Ausrichter der Sommerspiele war. China holt somit die 24. Winterspiele in das Land der Superlative und darf nach 2008 erneut Athletinnen und Athleten aus aller Welt zu sich einladen.

Doch wann findet Olympia statt? GOAL liefert Euch den Überblick.

Olympia 2022, Winterspiele: Die Fakten zum Event

Event: Olympia, Winterspiele 2022

Olympia, Winterspiele 2022 Austragungsort: Peking (China)

Peking (China) Anzahl Wettkämpfe: 109

109 Anzahl Sportarten: sieben

sieben Anzahl Disziplinen: 15

Olympia 2022, Winterspiele: Diese Sportarten und Disziplinen sind vertreten

Wie Ihr bereits dem Faktencheck entnehmen konntet, dürft Ihr Euch auf sieben Sportarten mit insgesamt 15 Disziplinen freuen.

Die sieben Sportarten sind:

Biathlon

Bobsport (Bob, Skeleton)

Curling

Eishockey

Eislauf (Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Shorttrack)

Rennrodeln

Skisport (Freestyle Skiing, Ski Alpin, Ski Nordisch (Nord. Kombination, Langlauf, Skispringen), Snowboard)

Dieses Jahr werdet Ihr sieben neue Wettkämpfe im Vergleich zu den letzten Winterspielen sehen. Diese sind:

Biathlon: 4x6-km-Mixed-Staffel

Shorttrack und Skispringen: zusätzlicher Mixed-Teamwettbewerb

Bobsport: Monobob für Frauen

Freestyle-Skiing: Mixed-Teamwettbewerb im Springen und Mixed-Big-Air-Wettkampf

Snowboard: Mixed-Teamwettbewerb im Snowboardcross

Olympia 2022, Winterspiele: Die Übertragung

Olympia 2022, Winterspiele: Die Übertragung im Free-TV und LIVE-STREAM

Lasst uns, bevor wir im nächsten Abschnitt zum genauen Zeitplan und zu allen Terminen kommen, noch einen Blick auf die Übertragug des Events werfen.

Die Zeitverschiebung zwischen Peking und Deutschland beträgt +7h - damit startet ein typischer Wettkampftag also zumeist einige Stunden nach Mitternacht und endet hierzulande oftmals schon in der Vormittags- oder Nachmittagszeit.

Über die Rechte zur Übertragung im Free-TV dürfen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF freuen. Diese zeigen sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM alle Wettkämpfe.

Finden Wettkämpfe zur gleichen Zeit statt, obliegt es der Entscheidung der Sender, welcher übertragen wird.

Olympia 2022, Winterspiele: Die Übertragung bei DAZN

Der Streaming-Gigant DAZN kooperiert seit geraumer Zeit mit dem Sportsender Eurosport. Eurosport zeigt im hauseigenen, kostenpflichtigen Streamingportal Eurosport Player alle Wettbewerbe live. Durch die Kooperation könnt Ihr das Programm also auch auf DAZN live im STREAM verfolgen.

Der Vorteil von DAZN liegt jedoch auf der Hand - neben Olympia gibt es ein schier endlos erscheinendes Angebot an LIVE-Sport. Neben nationalen und internationalen Spitzenfußball (z.B. Bundesliga, Serie A, LaLiga, Champions League...), seht Ihr hier auch Sportarten wie Basketball, Darts, Kampfsport uvm. LIVE oder on demand.

Ihr denkt dieses Angebot ist mit hohen Kosten verbunden? Wir können Euch beruhigen - dieses immense Vielfalt gibt es bereits ab 12,50€ pro Woche (≙ monatlichen Kosten des Jahresabos).

Olympia 2022, Winterspiele: Der Zeitplan

Offiziell startet Olympia mit der Eröffnungsfeier am 04. Februar 2022 ab 13.00 Uhr deutscher Zeit und endet am 20. Februar 2022.

Die Eröffnungszeremonie findet dabei im Nationalstadion in Peking statt. Doch bereits zwei Tage vorher starten Wettbewerbe wie Eishockey oder Curling. Den gesamten Zeitplan fassen wir Euch im folgenden Abschnitt des Artikels zusammen.

Olympia 2022, Winterspiele: Alle Termine

Mittwoch, 02. Februar 2022

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Donnerstag, 03. Februar 2022

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Freestyle-Skiing, Vorrunde

Freitag, 04. Februar 2022

ab 13.00 Uhr: Eröffnungsfeier

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf, Team-Event

Samstag, 05. Februar 2022 – sechs Mal Entscheidung

8.45 Uhr: Skilanglauf Frauen, 7,5 km + 7,5 km Skiathlon, Finale

9.30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, 3000 m, Finale

10.00 Uhr: Biathlon 4x6 km Mixed-Staffel, Finale

11.45 Uhr: Skispringen Frauen, Normalschanze, Finale

12.30 Uhr: Freestyle-Skiing Männer, Buckelpiste, Finale

13.23 Uhr: Shorttrack Mixed Team, Finale

Curling Mixed Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Rennrodeln Männer, Einsitzer, 1. und 2. Lauf

Skispringen Männer, Normalschanze, Qualifikation

Sonntag, 06. Februar 2022 – sieben Mal Entscheidung

2.30 Uhr: Snowboard Frauen, Slopestyle, Finale

4.00 Uhr: Ski alpin Männer, Abfahrt, Finale

8.00 Uhr: Skilanglauf Männer, 15 km + 15 km Skiathlon, Finale

9.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 5000 m, Finale

12.00 Uhr: Skispringen Männer, Normalschanze, Finale

12.30 Uhr: Freestyle-Skiing Frauen, Buckelpiste, Finale

12.30 Uhr: Rennrodeln Männer, Einsitzer, 3. und 4. Lauf

Snowboard Männer, Slopestyle, Vorrunde

Curling Mixed-Doubles, Vorrunde

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf, Team Event

Montag, 07. Februar 2022 – acht Mal Entscheidung

2.22 Uhr: Eiskunstlauf Team-Event, Finale

3.15 und 6.45 Uhr: Ski alpin Frauen, Riesenslalom

5.00 Uhr: Snowboard Männer, Slopestyle, Finale

9.30 Uhr: Eischnelllauf Frauen, 1500 m, Finale

10.00 Uhr: Biathlon Frauen, 15 km

12.30 Uhr: Shorttrack Frauen, 500 m

12.44 Uhr: Shorttrack Männer, 1000 m

12.45 Uhr: Skispringen Mixed Team, Finale

Curling Mixed Doubles, Vorrunde + Halbfinale

Eishockey Frauen, Vorrunde

Freestyle-Skiing Frauen und Männer, Big Air, Vorrunde

Rennrodeln Frauen, Einsitzer, 1. und 2. Lauf

Dienstag, 08. Februar 2022 – zehn Mal Entscheidung

3.00 Uhr: Freestyle-Skiing Frauen, Big Air, Finale

4.00 Uhr: Ski Alpin Männer, Super G

7.30 Uhr: Snowboard Frauen, Parallelriesenslalom, Finale + Rennen um Platz 3

7.50 Uhr: Snowboard Männer, Parallelriesenslalom, Finale + Rennen um Platz 3

9.00 Uhr: Skilanglauf Frauen, Sprint, Finale

9.30 Uhr: Biathlon Einzel Männer, 20 km

9.50 Uhr: Skilanglauf Männer, Sprint, Finale

11.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 1500 m, Finale

12.50 Uhr: Rennrodeln Frauen, Einzel, 3. und 4. Lauf

Curling Mixed Double, Finale (13.05 Uhr) + Spiel um Platz 3 (7.05 Uhr)

Eishockey Frauen, Vorrunde

Eiskunstlauf Männer, Kurzprogramm

Mittwoch, 09. Februar 2022 – sechs Mal Entscheidung

Ski Alpin Frauen, Slalom, Finale, 1. Lauf (3.15 Uhr) + 2. Lauf (6.45 Uhr)

4.00 Uhr: Freestyle-Skiing Männer, Big Air, Finale

7.30 Uhr: Snowboard Frauen, Cross, Finale

Nordische Kombination, Einzel Normalschanze (9.00 Uhr) + 10 km (12.00 Uhr)

12.00 Uhr: Shorttrack Männer, 1500 m, Finale

13.20 Uhr: Rennrodeln Doppelsitzer, 3. und 4. Lauf

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Shorttrack Frauen, Vorrunde + Halbfinale

Snowboard Halfpipe, Vorrunde

Donnerstag, 10. Februar 2022 – acht Mal Entscheidung

2.30 Uhr: Snowboard Frauen, Halfpipe, Finale

2.38 Uhr: Eiskunstlauf Männer, Einzel

Ski Alpin Männer, Kombination, Abfahrt (3.30 Uhr) + Slalom (7.15 Uhr)

7.00 Uhr: Snowboard Männer, Cross, Finale

8.00 Uhr: Skilanglauf Frauen, 10 km

12.00 Uhr: Freestyle-Skiing Mixed-Team, Aerials

13.00 Uhr: Eischnelllauf Frauen, 5000 m, Finale

14.30 Uhr: Rennrodeln, Team-Staffel

Skeleton Männer, 1. + 2. Lauf

Curling Frauen + Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde,

Freitag, 11. Februar 2022 – sieben Mal Entscheidung

2.30 Uhr: Snowboard Männer, Halfpipe, Finale

4.00 Uhr: Ski Alpin Frauen, Super G

8.00 Uhr: Skilanglauf Männer, 15 km klassisch

9.00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 10.000 m

10.00 Uhr: Biathlon Frauen, 7,5 km Sprint

12.00 Uhr: Shorttrack Frauen, 1000 m, Finale

13.20 Uhr: Skeleton Männer, 3. und 4. Lauf

Curling Frauen + Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Viertelfinale

Shorttrack Männer, 500 m, Vorrunde

Skeleton Frauen, Vorrunde

Skispringen Männer, Großschanze, Qualifikation

Samstag, 12. Februar 2022 – sechs Mal Entscheidung

3.00 Uhr: Snowboard Mixed-Team, Cross, Finale

8.30 Uhr: Skilanglauf Frauen, 4x5 km

9.53 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 500 m, Finale

10.00 Uhr: Biathlon Männer, 10 km Sprint

12.00 Uhr: Skispringen Männer, Großschanze, Finale

13.20 Uhr: Skeleton Frauen, 3. und 4. Lauf

Curling Frauen + Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Viertelfinale

Eiskunstlauf, Eistanz

Eisschnelllauf Frauen-Team, Viertelfinale

Sonntag, 13. Februar 2022 – sieben Mal Entscheidung

Ski Alpin Männer, Riesenslalom, 1. Lauf (3.15 Uhr) und 2. Lauf (6.45 Uhr)

8.00 Uhr: Skilanglauf Männer, 4x10 km Staffel

10.00 Uhr: Biathlon Frauen, Verfolgung 10 km

11.45 Uhr: Biathlon Männer, Verfolgung 12,5 km

12.00 Uhr: Shorttrack Männer, 500 m, Finale

12.35 Uhr: Shorttrack Frauen, 3000 m Staffel, Finale

14.56 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, 500 m, Finale

Bobsport Frauen, Monobob, 1. und 2. Lauf

Curling Frauen + Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Vorrunde

Eisschnelllauf Männer, Vorrunde

Freestyle-Skiing Frauen, Vorrunde

Montag, 14. Februar 2022 – fünf Mal Entscheidung

2.22 Uhr: Eiskunstlauf, Eistanz Kür

2.30 Uhr: Bobsport Frauen, Monobob, 3. und 4. Lauf

2.30 Uhr: Freestyle-Skiing Frauen, Slopestyle, Finale

12.00 Uhr: Freestyle-Skiing Frauen, Aerials, Finale

12.00 Uhr: Skispringen Männer-Team, Großschanze, Finale

Bobsport Männer, Zweisitzer, 1. und 2. Lauf

Curling Frauen + Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Halbfinale

Freestyle-Skiing Männer, Slopestyle, Vorrunde

Snowboard Frauen, Big Air, Vorrunde

Snowboard Frauen, Big Air, Vorrunde

Dienstag, 15. Februar 2022 – neun Mal Entscheidung

2.30 Uhr: Snowboard Frauen, Big Air, Finale

2.30 Uhr: Freestyle-Skiing Männer, Slopestyle, Finale

4.00 Uhr: Ski Alpin Frauen, Abfahrt

6.00 Uhr: Snowboard Männer, Big Air, Finale

7.30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen-Team, Verfolgung, Finale

7.52 Uhr: Eischnelllauf Männer-Team, Verfolgung, Finale

Nordische Kombination Einzel, Großschanze, Springen (9.00 Uhr) und Langlauf 10 km (12.00 Uhr)

10.00 Uhr: Biathlon Männer, 4x7,5 km Staffel

13.15 Uhr: Bobsport Männer, Zweisitzer, 3. und 4. Lauf

Curling Frauen + Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Playoffs

Eiskunstlauf Frauen, Kurzprogramm

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Vorrunde

Mittwoch, 16. Februar 2022 – acht Mal Entscheidung

Ski Alpin Männer, Slalom 1. Lauf (3.15 Uhr) und 2. Lauf (6.45 Uhr)

8.45 Uhr: Biathlon Frauen, 4x6 km Staffel

10.00 Uhr: Skilanglauf Frauen-Team, Sprint, Finale

10.40 Uhr: Skilanglauf Männer-Team, Sprint, Finale

12.00 Uhr: Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Finale

12.30 Uhr: Eishockey Frauen, Spiel um Platz 3

12.30 Uhr: Shorttrack Frauen, 1500 m, Finale

13.32 Uhr: Shorttrack Männer, Verfolgung 5000 m, Finale

Curling Frauen + Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Viertelfinale

Donnerstag, 17. Februar 2022 – sechs Mal Entscheidung

Ski Alpin Frauen, Kombination, Abfahrt (3.30 Uhr) und Slalom (7.00 Uhr)

5.10 Uhr: Eishockey Frauen, Finale

7.00 Uhr: Freestyle-Skiing Frauen, Cross, Finale

Nordische Kombination Team, Finale, Springen (9.00 Uhr) und Langlauf 4x5 km (12.00 Uhr)

9.30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, 1000 m, Finale

11.08 Uhr: Eiskunstlauf Frauen, Kür

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde + Halbfinale

Freestyle-Skiing, Halfpipe, Vorrunde

Freitag, 18. Februar 2022 – fünf Mal Entscheidung

2.30 Uhr: Freestyle-Skiing Frauen, Halfpipe, Finale

7.05 Uhr: Curling Männer, Spiel um Platz 3

7.45 Uhr: Freestyle-Skiing Männer, Cross, Finale

9.30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 1000 m

10.00 Uhr: Biathlon Männer, 15 km, Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, 1. und 2. Lauf

Curling Frauen, Halbfinale

Eishockey Männer, Halbfinale

Eiskunstlauf, Paare Kurzprogramm

Samstag, 19. Februar 2022 – zwölf Mal Entscheidung

2.30 Uhr: Freestyle-Skiing Männer, Halfpipe, Finale

4.00 Uhr: Ski Alpin Team, großes und kleines Finale

7.00 Uhr: Skilanglauf Männer, 50 km Massenstart

7.05 Uhr: Curling Männer, Finale

8.00 Uhr: Eisschnelllauf Männer, Massenstart, Finale

8.45 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, Massenstart, Finale

10.00 Uhr: Biathlon Frauen, 12,5 km, Massenstart

12.08 Uhr: Eiskunstlauf, Paar, Kür

13.00 Uhr: Bobsport Frauen, Zweisitzer, 3. und 4. Lauf

13.05 Uhr: Curling Frauen, Spiel um Platz 3

14.10 Uhr: Eishockey Männer, Spiel um Platz 3

Bobsport Männer, Viersitzer, 1. und 2. Lauf

Sonntag, 20. Februar 2022 – vier Mal Entscheidung