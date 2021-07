Olympia 2021: Wie viele Zuschauer dürfen in die Stadien?

Die Olympischen Spiele in Tokio finden größtenteils ohne Zuschauer statt. Goal zeigt Euch, wie viele Zuschauer in den Stadien sein dürfen.

Auf diesen Tag haben die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele in Tokio lange hingearbeitet! Mit den ersten Spielen im Frauenfußball und Softball hat Olympia 2021 am Mittwoch, den 21. Juli begonnen. Die offizielle Eröffnung folgt am kommenden Freitag mit der Eröffnungsfeier.

Rund 11.000 Sportlerinnen und Sportler aus 206 Ländern gegen in Tokio in den verschiedensten Sportarten und Disziplinen an den Start. Für sie ist die Olympia-Teilnahme ein lange gehegter Traum, der nun endlich in Erfüllung geht.

Lange stand es nämlich gar nicht fest, dass die Sommerspiele in Tokio überhaupt stattfinden. Im vergangenen Jahr mussten sie wegen der weltweiten Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden.

Olympia 2021: Goal gibt einen Überblick über die Olympischen Spiele in Tokio, nennt die Sportstätten und Sportarten und erklärt, wie es um Zuschauer bei den Wettbewerben bestellt ist.

Olympia 2021: Die Olympischen Spiele auf einen Blick

Beginn (offiziell) 23. Juli 2021 Ende 8. August 2021 Austragungsort Tokio, Japan Zeitverschiebung + 7 Stunden

Olympia 2021, Stadien und Sportstätten: Wo werden die Spiele ausgetragen?

Bei den Olympischen Spielen in Tokio finden die meisten der 339 Entscheidungen in einem Umkreis von 8 Kilometern um das Olympische Dorf statt. Von den insgesamt 42 Wettkampfstätten befinden sich dementsprechend die meisten in Tokio selbst. Dort gibt es zwei Zentren: Die nördliche Heritage Zone und die südliche Tokyo Bay Zone.

Dazu gibt es Sportstätten, die sich außerhalb des Radius in Tokio oder der näheren Umgebung der Millionenstadt befinden, sowie Sportstätten in weiteren japanischen Städten.

Olympia 2021: Alle Sportstätten im Überblick:

Heritage Zone

Nationalstadion (Eröffnungs- und Schlussfeier, Leichtathletik, Fußball)

Tokio Taiikukan (Tischtennis)

Kokuritsu Yoyogi Kyogijo (Handball)

Nippon Budokan (Judo, Karate)

Tokio International Forum (Gewichtheben)

Tokio Stadion (Fußball, Moderner Fünfkampf, 7-er Rugby)

Ryogoku Kokugikan (Boxen)

Musashinonomori Park (Radsport)

Baji Koen (Dressur, Springreiten, Vielseitigkeitsreiten)

Musashino Forest Sport Plaza (Badminton, Moderner Fünfkampf)

Tokio Bay Zone

Ariake Arena (Volleyball)

Ariake Gymnastics Center (Geräteturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen)

Ariake Urban Sports Park (BMX Rennen, BMX Freestyle, Skateboard)

Ariake Tennis Park (Tennis)

Makuhari Messe, Halle A (Ringen, Taekwondo)

Makuhari Messe, Halle B (Fechten)

Odaiba Marine Park (Freiwasserschwimmen, Triathlon)

Tatsumi Water Polo Centre (Wasserball)

Shiokaze Park (Beachvolleyball)

Tokyo Aquatics Centre (Schwimmen, Wasserspringen, Synchronschwimmen)

Aomi Urban Sports Park (3x3-Basketball, Sportklettern)

Yumenoshima Park Archery Field (Bogenschießen)

Oi Hockey Stadium (Hockey)

Kasai Canoe Slalom Centre (Kanuslalom)

Sea Forest Waterway (Kanu, Rudern)

Sea Forest Cross-Country Course (Vielseitigkeitsreiten)

Weitere Sportstätten

Ichinomiya: Tsurigasaki Surfing Beach (Surfen)

Saitama: Saitama Super Arena (Basketball)

Sapporo: Odori-Park (Marathon; Gehen)

Asaka: Asaka Shooting Range (Schießen)

Yokohama: Yokohama Stadium (Baseball, Softball)

Kawagoe: Kasumigaseki Country Club (Golf)

Fukushoma: Fukushima Azuma Baseball Stadium (Baseball, Softball)

Fujisawa: Yachthafen Enoshima (Segeln)

Oyama: Fuji International Speedway (Radsport)

Izu: Izu Velodrome (Bahnradsport)

Izu: Izu Mountain Bike Course (Mountainbike)

Sapporo Dome (Fußball)

Miyagi Stadium (Fußball)

Ibaraki Kashima Stadium (Fußball)

Saitama Stadium (Fußball)

International Stadium Yokohama (Fußball)

Olympia 2021: Wie viele Zuschauer dürfen in die Stadien?

Erst die Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr wegen der weltweiten Corona-Pandemie und dann auch noch das! Die meisten Wettbewerbe in Tokio finden ohne Zuschauer statt.

Der Grund: Die japanische Regierung verhängte gegen den Hauptaustragungsort Tokio einen Corona-Notstand wegen ständig weiterer Infektionszahlen, was die Olympia-Organisatoren dazu veranlasste, keine Zuschauer zu den Wettbewerben zuzulassen. Lediglich hohen Würdenträgern, Funktionären und Sponsorenvertretern ist es gestattet, sich in den betroffenen Wettkampfstätten, dazu zählen auch jene in den Präfekturen Chiba, Saitama und Kanagawa, im Stadion und den Arenen aufzuhalten.

Einige Sportstätten liegen außerhalb von Tokio, beispielsweise Fukushima (Softball, Baseball), Miyagi (Fußball) und Shizuoka (Bahnradrennen). Dort ist die Corona-Lage aktuell weniger besorgniserregend, weshalb noch geplant ist, dort einige Zuschauer zu den Wettkämpfen zu erlauben.

Olympia 2021: Welche Sportarten sind bei den Spielen vertreten?

Bei den Olympischen Spielen wird in 33 Sportarten um Gold, Silber und Bronze gekämpft. Neu im olympischen Programm sind Base- und Softball, Karate, Sportklettern, Skateboard und Surfen. In Tokio werden 339 Wettbewerbe in 51 Disziplinen ausgetragen.

Olympia 2021: Die Sportarten im Überblick