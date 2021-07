Olympia 2021 beginnt bald, doch wann ist eigentlich die Eröffnungsfeier? Goal hat alle Infos zum Großsportereignis in Tokio!

Olympia 2021 steht vor der Tür! Wir haben alle Infos zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Eigentlich hätten die Olympischen Spiele bereits im letzten Jahr stattfinden sollen, doch die Corona-Pandemie unterbrach den Vier-Jahres-Zyklus. Jetzt finden die Spiele also ein Jahr später statt - doch Zuschauer sind nicht in den Arenen erlaubt. Weder während der Eröffnungsfeier noch bei den Wettkämpfen dürfen Fans in die Stadien, Hallen und Arenen. Dafür werden diverse Fernsehsender und Streamingdienste die Olympischen Spiele auf Eure Bildschirme bringen!

In diesem Artikel erklären wir Euch, wann die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2021 stattfindet.

Olympia 2021: Wann ist die Eröffnungsfeier? Die Details

Wettbewerb : Olympische Spiele 2021

: Olympische Spiele 2021 Wettkampf : Eröffnungsfeier

: Eröffnungsfeier Datum : Freitag, 23. Juli

: Freitag, 23. Juli Uhrzeit : 13 Uhr

: 13 Uhr Ort: Tokio

Olympia 2021: Wann ist die Eröffnungsfeier?

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2021 wird am Freitag, den 23. Juli 2021, in Tokio stattfinden! Japan ist der deutschen Zeit sieben Stunden voraus, stellt Euch also darauf ein, dass die meisten Wettkämpfe in Deutschland in den frühen Morgenstunden oder um die Mittagszeit übertragen werden.

Olympia 2021: Wer überträgt die Eröffnungsfeier?

Das ZDF wird die Eröffnungsfeier von Olympia 2021 live und in voller Länge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen Das ZDF und die ARD wechseln sich mit den Übertragungen ab. Zudem könnt ihr Olympia auch über Eurosport im Free-TV oder DAZN im LIVE-STREAM verfolgen.

Eröffnungsfeier Olympia 2021 Ablauf: Fackellauf, Fahnenträger & Fahnenträgerinnen

Welche beiden Sportler die deutsche Fahne in die Arena tragen werden, steht noch nicht fest. Die deutschen Fans konnten an einer Abstimmung teilnehmen und aus jeweils fünf männlichen und weiblichen Kandidaten den Träger oder die Trägerin wählen.

Die Reihenfolge der einlaufenden Teams steht bereits fest. Traditionell läuft Griechenland zuerst ein, da das Land der erste Gastgeber der olympischen Spiele war. Danach folgt das Flüchtlingsteam. Als Nächste kommen die jeweils nächsten Ausrichter der Spiele. 2024 findet Olympia in Paris statt, also läuft Frankreich als Nation ein. Vier Jahre danach steigt Olympia in Los Angeles, weshalb die USA danach einläuft. Japan wird als Gastgeber als letzte Nation einlaufen.

Die Olympische Flamme wird traditionell durch den Fackellauf zelebriert. Die Reise in Japan begann am 25. März in Fukushima und wird mit dem Entflammen des Olympischen Feuers in Tokio beendet.

Olympia 2021: Die deutschen Fußballer starten bereits am 22. Juli

Das Olympische Fußball-Turnier findet immer in einer gesonderten Austragung statt und beginnt einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier. Die Olympiaauswahl Deutschlands spielt am Donnerstag, den 22. Juli, um 13.30 Uhr deutscher Zeit gegen Brasilien. Die Partie findet im Nissan Stadion in Yokohama statt.