Olympia 2021, Finale: Brasilien vs. Spanien heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Finale des olympischen Fußballturniers kommt es zum Kracher zwischen Brasilien und Spanien. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell verfolgen könnt.

Brasilien greift nach der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro nun erneut nach Gold. Im Finale trifft die Selecao auf Spanien. Für die Furia Roja ist es das insgesamt vierte Finale in einem Olympischen Turnier. Einmal holte Spanien Gold (1992), zweimal die Silbermedaille (1920, 2000). Es ist auch das Aufeinandertreffen der auf dem Papier stärksten Mannschaften bei diesem Turnier. Am 7. August wird ab 13.30 Uhr deutscher Zeit der Sieger ermittelt.

Brasilien ist bislang noch ohne Niederlage bei diesem Turnier. Im Halbfinale musste die Selecao gegen Mexiko bis ins Elfmeterschießen. Dort versagten den Mexikaner allerdings die Nerven, Brasilien blieb souverän und qualifizierte sich auf diese Weise für das Finale. Die Mannschaft von Trainer Andre Jardine ist ähnlich wie die der Spanier mit viel Qualität gespickt. Vorne sorgen vor allem Richarlison und Antony für Furore und stellen die gegnerischen Abwehrreihen immer wieder vor Probleme.

Spanien hatte deutlich mehr Mühe auf dem Weg ins Finale. In beiden K.-o.-Partien musste das Team von Luis de la Fuente den Umweg über die Verlängerung gehen. Während das Ergebnis gegen die Elfenbeinküste am Ende sehr deutlich war (5:2 n.V.) stand man im Halbfinale gegen Japan kurz vor dem Aus. Die individuelle Klasse von Marco Asensio machte letztlich den Unterschied aus. Mit einem herrlichen Schlenzer gab er Spanien die Chance, nun nach Gold zu greifen.

Fußball live, Brasilien vs. Spanien: Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung bei den Olympischen Spielen live im TV und im LIVE-STREAM.

Das Fußball-Finale von Olympia 2021 heute live: Brasilien vs. Spanien - das Spiel im Überblick

Begegnung Brasilien vs. Spanien Wettbewerb Olympische Spiele, Viertelfinale Datum Samstag, 7. August 2021 Beginn 13.30 Uhr (deutsche Zeit) Ort Nissan-Stadium (Yokohama, Japan)

Fußball live: Brasilien vs. Spanien heute im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung der Olympischen Spiele

Bei den Olympischen Spielen gibt es wie gewohnt viele Möglichkeiten, das Sportevent live zu verfolgen. Das kostenlose, frei empfangbare Angebot ist immer gut.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich erneut die Übertragungsrechte an den Wettkämpfen. Darüber hinaus ist in diesem Jahr auch Discovery mit von der Partie, das sich ebenfalls Übertragungsrechte sichern konnte. Eurosport (Teil der Discovery-Group) ist mit dabei und überträgt viele Wettkämpfe live im Free-TV und Pay-TV.

Das Finale des olympischen Fußballturniers live: Brasilien vs. Spanien heute im TV und LIVE-STREAM

Das Finale des olympischen Fußballturniers könnt Ihr live im ZDF verfolgen. Allerdings solltet Ihr beachten, dass es eventuell nicht möglich ist, das Spiel im ZDF in voller Länge zu schauen. Denn je nach Lage wird zwischen den zeitgleich stattfindenden Wettkämpfen immer wieder spontan hin und her geschaltet.

Zeitgleich findet das Finale der Handballer statt, es wird erwartet, dass in einer Art Konferenz immer wieder zwischen den beiden Spielen gewechselt wird. Hinzu kommt das Finale der Volleyballer.

Brasilien vs. Spanien heute live im Free-TV

Bei der Übertragung der Olympischen Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wechseln sich die ARD und das ZDF traditionell ab. Am Samstag, den 7. August, ist das ZDF für die Übertragung der Wettkämpfe verantwortlich.

Zusätzlich zum Angebot des ZDF wird das Spiel auch von Eurosport übertragen. Auf dem frei empfangbaren, kostenlosen Sender Eurosport1 gibt es allerdings nicht alle Wettkämpfe zu sehen. Spezielle Wettkämpfe und Spiele werden nur auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport2 oder im LIVE-STREAM im Eurosport-Player übertragen.

Auch bei Eurosport1 wird es mit der "Medal Zone" eine Konferenz der einzelnen Wettkämpfe geben. Wenn Ihr das Finale in voller Länge sehen wollt, ist das Angebot von Eurosport Eure einzige Option.

Brasilien vs. Spanien heute im LIVE-STREAM sehen

Wie üblich bietet das ZDF auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Der LIVE-STREAM ist identisch mit der TV-Übertragung.

Neben dem ZDF bietet Euch aber auch Eurosport einen LIVE-STREAM an. Diesen könnt Ihr im Eurosport Player, auf Joyn und Joyn+ verfolgen. Die Angebote im Eurosport Player und auf Joyn+ sind jedoch nicht kostenlos, Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Darüber hinaus könnt Ihr das Angebot von Eurosport auch über die Streamingplattform DAZN nutzen. DAZN ist eine Kooperation mit Eurosport eingegangen und konnte somit die Sender Eurosport1 und Eurosport2 dauerhaft ins Programm holen. Ein DAZN-Abo würde Euch monatlich 14,99 Euro kosten. Ein Jahresabo liegt bei 149,99 Euro (umgerechnet 12,50 Euro im Monat).

Darin enthalten ist auch das Finale zwischen Brasilien und Spanien, welches Ihr über DAZN in voller Länge schauen könnt!

Brasilien vs. Spanien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Brasilien:

Santos - Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana - Bruno Guimaraes, Douglas Luiz - Antony, Cunha, Claudinho - Richarlison

BRASIL ESCALADO! Com Matheus Cunha recuperado, essa é a #SeleçãoOlímpica que vai em busca da medalha de ouro na decisão dos Jogos de Tóquio! Foco máximo e vamos pra cima! 💪🏅🇧🇷



🇧🇷 x 🇪🇸 | 8h30 | #BRAxESP #JogosOlímpicos pic.twitter.com/JghSpwY8bY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2021

Spanien setzt auf folgende Aufstellung:

Unai Simon - Oscar Gil, Eric Garcia, Pau Torres, Cucurella - Zubimendi, Merino, Pedri - Olmo, Asensio, Oyarzabal

🚨 OFICIAL | ¡¡Tenemos el once de la @SeFutbol para la GRAN FINAL de los #JuegosOlímpicos!!



👥 Estos son los hombres elegidos por Luis de la Fuente para luchar por la medalla de oro en Yokohama.



🙌🏻 ¡¡TODOS APOYANDO A NUESTRO EQUIPO!! ¡¡VAMOOOOSS!!



🇧🇷 🆚 🇪🇸#AlgoÚnico2020 pic.twitter.com/PkcMwoc1K0 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 7, 2021

Brasilien vs. Spanien, das Olympia-Finale heute live sehen: So liefen die Halbfinals

Die Fußballer von Olympiasieger Brasilien stehen fünf Jahre nach dem Heimtriumph in Rio erneut im Finale der Sommerspiele. Das Team um Routinier Dani Alves (38) trifft nach einem 4:1 (0:0) im Elfmeterschießen gegen Mexiko im Kampf um Gold am Samstag auf die Spanier, die Gastgeber Japan mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung bezwangen.

Den Südamerikanern, bei denen der Dortmunder Reinier für die Entscheidung sorgte, winkt die zweite Goldmedaille. Brasilien hatte sich 2016 im Finale im Elfmeterschießen gegen die deutsche Mannschaft durchgesetzt. Das spanische Team um Leipzig-Profi Dani Olmo hofft dank Matchwinner Marco Asensio (115.) ebenso auf den zweiten Triumph nach 1992 beim Heimspiel in Barcelona.

Die ohne den Berliner Matheus Cunha (Oberschenkelverletzung) angetretenen Brasilianer waren in der ersten Hälfte überlegen und erhielten nach einem vermeintlichen Foul einen Elfmeter. Der Schiedsrichter nahm diesen aber nach Videobeweis zurück (30.).

Nach dem ereignisarmen zweiten Durchgang und der Verlängerung, in der es viele Fouls, aber kaum Strafraumszenen zu sehen gab, verwandelte Reinier (19) im Ibaraki Kashima Stadium den entscheidenden Elfmeter. Mexiko scheiterte dreimal vom Punkt.

In Saitama hatten die Spanier erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, Japan wurde vor allem bei Kontern gefährlich. Für Diskussionen sorgte ein vermeintlicher Foulelfmeter (56.) für die Iberer, der nach Videobeweis aber zurückgenommen wurde.

Erst kurz vor Ende der Verlängerung zerstörte der eingewechselte Real-Profi Asensio die Goldträume der Gastgeber mit einem schönen Linksschuss. Die Japaner kämpfen nun am Freitag gegen Mexiko um den Trostpreis Bronze.

Quelle: SID

Der Weg von Brasilien ins olympische Finale im Überblick

Datum Turnierfortschritt Paarung 22. Juli Gruppenphase Brasilien vs. Deutschland (4:2) 25. Juli Gruppenphase Elfenbeinküste vs. Brasilien (0:0) 28. Juli Gruppenphase Saudi-Arabien vs. Brasilien (1:3) 31. Juli Viertelfinale Brasilien vs. Ägypten (1:0) 3. August Halbfinale Mexiko vs. Brasilien (0:0 - 1:4 n.E.)

Der Weg von Spanien ins olympische Finale im Überblick