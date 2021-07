Nach langem Warten starten an diesem Freitag die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Goal liefert Euch alle Informationen zur diesjährigen Ausgabe.

Durch die Corona-Pandemie war lange unklar, ob die Olympischen Spiele mit zwölf Monaten Verspätung tatsächlich stattfinden können. So hat sich in Japan die große Mehrheit der Bevölkerung für eine Absage oder erneute Verschiebung ausgesprochen. Die Organisatoren haben jedoch am ursprünglichen Plan festgehalten, das Großereignis vom 23. Juli bis 8. August stattfinden zu lassen.

Ihr interessiert Euch dafür, wann und wo die diesjährigen Olympischen Spiele ausgetragen werden und möchtet wissen, welche TV-Sender die einzelnen Wettbewerbe übertragen? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zum internationalen Großereignis. Darunter auch eine Übersicht, in welchen Sportarten die Athleten um Medaillen kämpfen.

Olympia 2021, Termin und Datum: Wann werden die Olympischen Spiele ausgetragen?

Erstmals in ihrer Geschichte müssen die Olympischen Spiele von ihrem ursprünglichen Rhythmus abweichen: Wegen der Corona-Pandemie wurde das Großereignis, das ursprünglich vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 geplant war, um fast genau ein Jahr verschoben. So beginnen die Spiele der XXXII. Olympiade mit der Eröffnungsfeier am 23. Juli und enden mit der Abschlussfeier am 8. August.

Olympia 2021, Austragungsorte: Wo werden die Olympischen Spiele stattfinden?

Wie schon 1964 werden die Olympischen Spiele in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragen. Dort hat die Regierung am 8. Juli angesichts steigender Infektionszahlen allerdings den Corona-Notstand ausgerufen. Er soll die gesamte Dauer der Olympischen Spiele umfassen, worauf die Veranstalter entschieden haben, das internationale Großereignis ohne Zuschauer stattfinden zu lassen.

Olympia 2021, Zeitverschiebung: Wann werden die Wettbewerbe zu sehen sein?

Um die Olympischen Spiele live verfolgen zu können, sollten deutsche Zuschauer beachten, dass Tokio in einer anderen Zeitzone liegt. Im Sommer liegt Japan nämlich sieben Stunden vor uns (GMT+9). Um 12 Uhr mittags in Deutschland ist es in Japan somit bereits 19 Uhr am Abend. Hierzulande werden die Wettbewerbe dadurch zwischen 23.30 Uhr und 17 Uhr zu sehen sein.

Olympia 2021, Übertragung: So werden die Olympischen Spiele live im TV gezeigt

Genauso wie in den vergangenen Jahren werden die Olympischen Spiele auch diesmal im Free-TV zu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte an der diesjähigen Ausgabe gesichert und werden die Wettbewerbe tageweise im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Das ergeben mehrere Hundert Stunden, die ihr von Olympia live sehen könnt.

Olympia 2021, Sportarten: In welchen Disziplinen werden sich die Athleten messen?

Bei den Olympischen Spielen werden insgesamt 33 Sportarten vertreten sein. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat das Programm für die diesjährige Ausgabe um fünf Sportarten erweitert. Neu dabei sind Base- und Softball, Karate, Sportklettern, Skateboard und Surfen. Somit werden bei den Spielen der XXXII. Olympiade insgesamt 339 Wettbewerbe in 51 Disziplinen ausgetragen.