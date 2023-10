Als Torwart! Milan-Stürmer Olivier Giroud in Spieltags-Top-11 der Serie A berufen

Nach seinem ganz besonderen Auftritt am Samstag wurde Giroud nun auch eine ganz besondere Ehre zuteil.

WAS IST PASSIERT? Olivier Giroud von der AC Mailand wurde in die Top-11 des 8. Spieltags der Serie A berufen - allerdings nicht auf seiner Position als Stürmer, sondern als Torwart.

WAS IST DER HINTERGRUND? Giroud musste bei Milans 1:0-Auswärtssieg bei CFC Genua am Samstagabend in den letzten Minuten des Spiels ins Tor. Keeper Mike Maignan hatte in der achten Minute der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen und die Rossoneri durften keine Wechsel mehr vornehmen. Also streifte sich kurzerhand Giroud das Torwart-Trikot über und ging in den Kasten.

Dabei sorgte der 37-jährige Franzose dann auch noch mit einer spektakulären Rettungsaktion für Aufsehen, mit der er seinem Team den Dreier sicherte. Neben dem Sieg kam mit der ganz speziellen Berufung in die Top-11 nun eine weitere Belohnung hinzu.

