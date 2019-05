Olivier Giroud verlängert Vertrag beim FC Chelsea

Der FC Chelsea hat den Vertrag mit Stürmer Oliver Giroud verlängert. Der 32-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2020.

Europa-League-Finalist hat den Vertrag mit Stürmer Olivier Giroud um ein weiteres Jahr bis 2020 verlängert. Dies gab der Klub aus der Premier League am Mittwochmittag offiziell bekannt.

"Ich bin sehr glücklich über meine Vertragsverlängerung", erklärte Giroud. "Ich wollte unbedingt noch mindestens ein weiteres Jahr hierbleiben. Hoffentlich gewinnen wir noch weitere Titel."

Chelsea im Europa-League-Finale gegen Arsenal

Im Endspiel der treffen die Blues um Trainer Maurizio Sarri am Mittwoch, den 29. Mai, in Baku auf den Londoner Stadtrivalen .

Giroud trifft damit auf seinen Ex-Verein, den er im Januar 2018 in Richtung Chelsea verlassen hatte. In der aktuellen Saison erzielte der Franzose in 44 Pflichtspielen zwölf Treffer.