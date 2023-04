Bayern München: Oliver Kahn bekommt wohl ein weiteres Jahr beim FCB

Nach dem Champions-League-Aus stand Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn schwer in der Kritik. Nun ist seine Zukunft vorerst wohl klar.

WAS IST PASSIERT? Rekordmeister Bayern München plant offenbar weiter mit Vorstandschef Oliver Kahn. Dies berichtete sportschau.de am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner beim FSV Mainz 05. Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll zudem weiterhin die Unterstützung von Ehrenpräsident Uli Hoeneß genießen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City war die Führungsetage der Bayern in die Kritik geraten. Es war medial gemutmaßt worden, dass Kahn um seinen Posten bangen müsse.

WAS WURDE GESAGT? Der Vorstandsvorsitzende meinte daraufhin, "nicht eine Sekunde" an seinen Vertrag zu denken. Das Ziel sei es, "den FC Bayern wieder genau dorthin zurückzuführen, wo er hingehört: An die Spitze in allen Wettbewerben. Dafür werden wir jeden Stein umdrehen", sagte der 53-Jährige der Bild.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Imago Images

WIE GEHT ES WEITER? In dieser Saison können die Bayern nur noch den Titel in der Bundesliga holen, auch im DFB-Pokal sind die Münchner bereits gescheitert.