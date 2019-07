Oliver Glasner feiert erfolgreiches Debüt beim VfL Wolfsburg, auch Bayer Leverkusen siegt souverän

Oliver Glasner hat gegen Hansa Rostock ein erfolgreiches Debüt als Trainer des VfL Wolfsburg gefeiert. Auch die anderen Bundesligisten siegten.

Sechs Wochen vor Saisonstart präsentieren sich die Bundesligisten bereits in guter Frühform. Alle sechs im Einsatz befindlichen Erstligavereine konnten am Samstag ihre Testspiele gewinnen. Oliver Glasner feierte bei seinem ersten Spiel als Trainer des einen gelungenen Einstand. Der Europa-League-Teilnehmer siegte dank eines Doppelpacks von Felix Klaus (1., 37.) mit 2:1 (2:0) gegen den Drittligisten Hansa Rostock.

Auch gab sich bei seinem ersten Testspiel in der Saisonvorbereitung keine Blöße. Das Team von Peter Bosz bezwang den West-Regionalligisten Wuppertaler SV mühelos mit 4:0 (3:0). Der nach dreimonatiger Verletzungspause zurückgekehrte Karim Bellarabi (27.) sowie Kevin Volland (41.), Lars Bender (44.) und Joel Pohjanpalo (74.) schossen den Champions-League-Teilnehmer zum klaren Erfolg.

-Aufsteiger gewinnen gegen internationale Gegner

Die Aufsteiger und behaupteten sich gegen internationale Kontrahenten. Die Berliner siegten in ihrem ersten Test dank eines Last-Minute-Treffers von Joshua Mees gegen den dänischen Erstligisten Bröndby IF mit 2:1 (0:0). Der SCP behielt durch einen 3:2 (3:1)-Erfolg gegen den englischen Drittligisten Ipswich Town auch nach dem zweiten Testspiel seine Weiße Weste in der Saisonvorbereitung.

Der hatte beim Oberligisten SV Linx zunächst große Mühe, siegte durch Treffer von Neuzugang Jeong Woo-Yeong (73.) und Marco Terrazzino (76.) aber doch noch mit 2:0 (0:0). Ein Schützenfest feierte dagegen der FSV . Das Team von Trainer Sandro Schwarz gewann gegen eine Auswahlmannschaft aus Rheinhessen mit 12:0 (2:0), Mittelfeldspieler Ridle Baku sowie die Nachwuchskräfte Jonathan Burkhardt und Erkan Eyibil trafen jeweils dreifach.