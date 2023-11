"Okay, dann geh": Pep Guardiola schildert Abgang von Supertalent von Manchester City

Cole Palmer spielt aktuell bei Chelsea groß auf. Pep Guardiola erklärt, was hinter dem Wechsel des Angreifers vor einigen Wochen steckte.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola hat den Abgang von Cole Palmer zum FC Chelsea im vergangenen Sommer erklärt. Der junge Mittelfeldspieler habe wegen vermeintlich schlechter Aussichten auf Einsatzzeiten einen Abgang angestrebt, Guardiola wollte ihm dann keine Steine mehr in den Weg legen.

WAS WURDE GESAGT? Der Spanier schilderte, wie das entscheiden Gespräch zwischen ihm und Palmer lief: "Er meinte: 'Ich will nicht mehr hier sein, denn ich werde kaum spielen.' Ich entgegnete dass Riyad (Mahrez) vor einem Wechsel stände und er eine Chance bekäme. Er meinte aber wieder: 'Nein, ich werde hier nicht spielen. Ich will gehen.' Also sagte ich: 'Okay, dann geh.'"

Er hege aber keine Groll gegen den aktuell stark aufspielenden Flügelstürmer: "Er hat bekommen, was er wollte. Für ihn ist das gut. Er ist ein junger Spieler und ein großartiges Talent. Sonst wäre er ja nicht hier gewesen. Er ist ein netter Junge und spielt wirklich gut."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Palmer wechselte Anfang September für 47 Millionen Euro Ablöse zu den Blues und unterschrieb einen bis 2030 gültigen Vertrag. In zehn Spielen für seinen neuen Klub erzielte der 21-Jährige drei Tore und lieferte dazu noch vier Assists.

WIE GEHT ES WEITER? Am Sonntag treffen sich Guardiola und Palmer wieder. Dann stehen sich Chelsea und ManCity im Premier-League-Kracher an der Stamford Bridge gegenüber.