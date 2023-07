Offiziell: Steven Gerrard wechselt in die Saudi Pro League als Trainer von Al-Ettifaq

Nach längerem Hin und Her hat sich die Liverpool-Legende dazu entschlossen, Trainer in Saudi-Arabien zu werden.

WAS IST PASSIERT? Steven Gerrard wird neuer Trainer des saudischen Klubs Al-Ettifaq. Das gab der Verein am Montag offiziell bekannt. Angaben zu Vertragsdetails wurden jedoch nicht gemacht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits vor einigen Wochen stand ein Wechsel von Gerrard nach Saudi-Arabien kurz bevor, in letzter Sekunde jedoch schloss er ein Engagement dann noch aus. Nun jedoch sagte der 43-Jährige zu und wird seine Trainer-Karriere in der Saudi Pro League fortsetzen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Gerrard ist Al-Ettifaq die dritte Profistation seiner Trainerkarriere. Zuvor trainierte er die Rangers in Glasgow, mit denen er 2021 schottischer Meister wurde. Anschließend übernahm er im November 2021 Aston Villa, wo für ihn nach nur 40 Spielen schon wieder Schluss war. Im Oktober 2022 wurde er entlassen und wartete seither auf ein nächstes Engagement.