Offiziell: Schalke 04 entlässt Trainer Frank Kramer

Nach der 1:5-Pleite in Hoffenheim im DFB-Pokal hat Schalke 04 wie erwartet die Reißleine gezogen und sich von Trainer Frank Kramer getrennt.

Der FC Schalke 04 hat sich von seinem Trainer Frank Kramer getrennt. Das gab der Klub am Mittwochmorgen offiziell bekannt. Am Dienstag waren die Königsblauen durch ein 1:5 bei der TSG 1899 Hoffenheim in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. In der Bundesliga belegen sie als Aufsteiger aktuell den 17. Tabellenplatz.

"Die Art und Weise, wie wir insbesondere bei den Auswärtsspielen in Leverkusen und Hoffenheim aufgetreten sind, war des FC Schalke 04 nicht würdig", sagte Schalke-Vorstandsmitglied Peter Knäbel. "Wir werden uns in allen Bereichen signifikant verbessern müssen, um unser großes Ziel – den Klassenerhalt – erreichen zu können“, ergänzte er.

Thomas Reis gilt als Top-Kandidat bei Schalke

"Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen", sagte S04-Sportvorstand Rouven Schröder.

Einen Nachfolger präsentierten die Gelsenkirchener noch nicht. Als heißester Kandidat wird der ehemalige Bochumer Coach Thomas Reis gehandelt.