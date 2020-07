Offiziell: Real Madrid verkauft Achraf Hakimi an Inter Mailand

Zwei Jahre lang lief Achraf Hakimi leihweise für Borussia Dortmund auf. Nun hat Real Madrid den Außenverteidiger an Inter Mailand verkauft.

Defensivspieler Achraf Hakimi (21), der von an ausgeliehen war, wechselt nun in die und schließt sich an.

Das gaben alle beteiligten Klubs am Donnerstag offiziell bekannt.

Ablösesumme liegt angeblich bei 40 Millionen Euro

Der Marokkaner unterzeichnete einen Vertrag bis 2025 und kommt dem Vernehmen nach für 40 Millionen Euro nach Mailand.

Mehr Teams

Hakimi machte in der abgelaufenen Bundesligasaison 33 Spiele für den BVB (fünf Tore, zehn Assists). Nach zwei Jahren in sucht der Nationalspieler nun seine neue Herausforderung in .