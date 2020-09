Offiziell: Pierre-Emerick Aubameyang verlängert beim FC Arsenal

Done Deal! Pierre-Emerick Aubameyang bleibt dem FC Arsenal erhalten. Der Gabuner unterschrieb einen neuen Vertrag bei den Nordlondonern.

Der frühere BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang hat einen neuen Drei-Jahres-Vertrag beim englischen Topklub unterschrieben. Der 31 Jahre alte Kapitän der Gunners hatte zuletzt mit einem Wechsel geliebäugelt, bleibt dem Klub aus London nun aber erhalten. Sein bisheriger Vertrag lief noch bis Sommer 2021.

"Ich hatte nie Zweifel, bei diesem besonderen Klub zu verlängern. Ich glaube an Arsenal. Zusammen können wir große Dinge erreichen. Das Beste kommt noch", sagte Aubameyang.

Aubameyang war im Januar 2018 für 63,75 Millionen Euro von Dortmund nach London gewechselt. Seither hat er in 111 Pflichtspielen 72 Tore geschossen, mehr als jeder andere Spieler der Premier League in diesem Zeitraum. Auch bei Arsenals 3:0-Erfolg in Fulham zum Auftakt der neuen Saison hatte der Stürmer aus Gabun getroffen.

Aubameyang hatte 2016/2017 die Torjägerkanone in der geholt. 2018/2019 wiederholte er dieses Kunststück in der Premier League.